私人屋苑智能廚餘回收桶計劃 14屋苑今年上半年結束 2個不再用

政府於2023年推出為期兩年的「私人屋苑智能廚餘回收桶試驗計劃」，為合資格的大型私人屋苑免費提供智能廚餘回收桶，並且包括安裝及相關的維修保養服務。環境及生態局指，截至今年2月，計劃已為115個私人屋苑安裝了合共453個智能廚餘回收桶，涵蓋超過27萬戶住戶。今年上半年，有14個獲資助的屋苑將完結計劃，當中已有兩個不會繼續使用。當局指仍繼續商討後續安排，如提供免費腳踏式廚餘回收桶及收集服務。

局方續指，當局已就資助期後的安排制定計劃，包括環境運動委員會將購入早期租用的智能廚餘回收桶，並免費送予相關屋苑繼續使用。至於維修問題，根據環保署向供應商了解，屋苑只須承擔每月約500至1,000元的運作及維護費用，以服務約500戶計算，平均每戶每月僅需一至兩元。住戶透過日常回收所賺取的「綠綠賞」積分，已足以抵銷這筆開支。局方指，即使屋苑最終選擇不再使用智能回收桶，環保署亦會提供免費的腳踏式廚餘回收桶及收集服務，確保居民可繼續參與回收，延續他們已建立的環保習慣。