QS世界大學學科排名出爐 香港5學科躋身全球十強

國際高等教育機構QS(Quacquarelli Symonds)公布的「2026世界大學學科排名」，香港有5個學科躋身全球首10位，較去年少1科。其中港大牙醫學排名蟬聯全球第2，教育大學的教育學全球排第7較上一年升5位，而演藝學院的表演藝術躍升10位，排名第10位，為首次打入首10位。 QS 2026世界大學學科排名中，香港有10所大學、266個學科及學術領域上榜，其中236項為細分學科、30項為廣泛學術領域。當中64項排名上升、140項下跌、41項維持不變，另有21項首次上榜。香港擁有亞洲第三多的全球前100上榜學科，共114個，僅次於中國內地(251)及日本(108)，並領先新加坡(84)。

演藝學院表演藝術躍升10位 香港有5個學科的排名在全球十大，以港大牙醫學排名最高，維持在全球第二，教育學則由去年第三降至第五；中大護理學排全球第六，較去年跌一位。另外，教育大學的教育學從去年的第12位躍升至全球第七，香港演藝學院的表演藝術更從去年20位升至全球第十位。 以院校分析，香港大學於細分學科及廣泛學術領域中，共有56項上榜，較去年增加1項；其次為中文大學(52項)。3所院校錄得淨進步，當中嶺南大學與教大進步最為顯著，升幅均達約33%，浸大亦上升約24%。

QS:學界競爭壓力正不斷加劇 今年本港整體學科排名表現錄得淨變幅為負29%。QS分析，隨着區內高等教育體系持續增強，學界競爭壓力正不斷加劇。不過，報告同時指出，香港的教育基礎仍然穩固，兼具全球競爭力及學科廣度，並在電腦科學、工商管理、社會學、語言學及教育學等範疇表現突出，鞏固其作為區域及全球主要留學目的地的地位。 港大校長張翔教授表示，港大在這次學科排名中表現出色，是一眾優秀師生共同努力的碩果。從科學到人文等多個領域的領先地位，體現了港大全面卓越的學術底蘊，以及勇於開拓跨學科研究前沿的決心。科大則指，將繼續強化教研實力、積極推動創科發展，並拓展全球合作夥伴網絡，為學生與學者開拓更多跨文化、跨領域的發展機會，持續為香港、國家以至全球培育具國際競爭力的優秀人才。

理大校長滕錦光教授表示，理大在排名取得佳績，充分印證大學在多個學科領域的學術及科研實力獲得國際認可。都大校長林群聲表示，今年都大有6個學科首度躋身QS世界大學學科排名，肯定了大學教學團隊在提升研究實力及培育人才方面的不懈努力。嶺大校長及韋基球數據科學講座教授秦泗釗對於大學多個學科及領域的排名同步躍升表示欣喜，並說，是次排名反映嶺大傳統優勢學科的國際影響力正持續提升，而「計算機科學與信息系統」首次上榜，則標誌著大學在人工智能及數據科學方面的最新進展。城大則指，反映城大持續推動嚴謹學術要求及創新知識交流，教學和科研實力再在國際間獲肯定。

QS公布的2026世界大學學科排名，涵蓋全球100個國家或地區、約1,900所院校、逾21,000個學術項目，根據不同指標進行評估，包括學術聲譽、僱主聲譽、論文平均引用次數、H-指數，以及國際研究網絡。