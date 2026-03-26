政府與Art Basel達成五年協議 香港續為亞洲區唯一主辦城市

Central Yards中環藝嚐展今日正式開幕。(蘇文傑攝)

2026年巴塞爾藝術展香港展會(Art Basel Hong Kong 2026)將於周五至周日在灣仔會展舉行。文體旅局長羅淑佩昨表示，政府已與巴塞爾藝術展達成協議5年的合作協議，確定香港繼續成為區內唯一主辦城市。她形容，有關協議意義重大，不但鞏固香港作為國際藝術重鎮的地位，亦有助推動盛事經濟及高端藝術品交易發展。 羅淑佩昨指出，未來5年政府將與Art Basel深化合作，除進一步擴大展會規模及國際影響力外，亦會研究以不同形式吸引全球藝術愛好者及收藏家來港，令每年3月來港參與Art Basel成為全球高端收藏家的「必然選項」。她又指，政府亦會透過高水平文藝表演及本港盛事活動，配合展會舉行，讓來自世界各地的收藏家和欣賞者感受香港獨特的文藝氛圍。

她表示，合作將不限於展會本身，Art Basel亦會在港推動公共藝術教育及推廣，並協助政府完成藝術品交易研究工作，進一步提升香港作為世界級藝術品交易平台的地位，同時向全球展示本地及亞洲藝術家的才華。 羅淑佩指出，Art Basel近年表現持續強勁，2024年錄得80.400人次入場，去年更增至86,500人次，當中逾半為旅客。今年展會雲集41個國家及地區共240間藝廊，並於展會期間舉辦多項文化活動，規模與盛況再上一層樓。 她又提到，「藝術三月」期間多項文化藝術活動接連舉行，包括上周末的ComplexCon HK 2026，兩日共吸引36,000人次入場，當中48%為旅客；而Art Central藝術中環於本月24至29日在中環海濱舉行，以及而由香港藝術中心舉辦的Collect Hong Kong Art Fair 2026亦在本月21至29日舉行，展現香港多元而蓬勃的藝術生態。

被問及旅發局合作，羅淑佩表示，會與旅發局緊密協作，在吸引高端旅客的同時，讓訪港人士不單觀賞藝術展覽，更能全面感受香港的文化和盛事氛圍。 另外，一連11日的Central Yards中環藝嚐展今日正式開幕，將融合藝術、味覺與想像的多感官體驗。展覽設10個風格獨特且充滿玩味的主題展廳，當中「瘋狂『蕉』點」帶領訪客穿越水果鏡面隧道，並以玩味十足的一口脆皮香蕉作結。此外，訪客可參與「Paint the Town 工作坊」親身將創意化為舌尖上的味道。門票正公開發售，每日開放時間為朝10晚9，並採取分段入場制，每半小時設一個入場時段。