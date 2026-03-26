家庭暨婦女高峰會下周二舉行 麥美娟：香港在婦女發展方面位前列（資料圖片）

第二屆「香港家庭暨婦女發展高峰會」下星期二在灣仔會展舉行，主題為「共建巾幗她力量 同譜家庭新篇章」，峰會設兩場專題論壇，將聚焦討論婦女發展及家庭建設兩大主軸。 民政及青年事務局局長麥美娟表示，舉辦峰會是希望延續去年10月北京全球婦女峰會的精神，凝聚社會力量關注婦女發展和家庭建設。峰會對象包括本地和粵港澳大灣區、內地不同城市的婦女組織，以及商界企業領袖和一些非政府機構代表，今屆峰會目標參與人數為 1千人。麥美娟表示，獲邀的參加者反應踴躍，不少城市希望組織代表團來港參與，證明香港在婦女發展方面，位處前列位置。

麥美娟強調，本屆政府著重推動婦女發展，建設良好家庭家教家風，政府亦已將婦女自強基金每年撥款增至3千萬。她表示，在科技發展日新月異的時代，為協助婦女追上時代發展趨勢，基金正好提供支持，供不同婦女組織申請，舉辦與人工智能應用相關活動。今次峰會其中一個主要目的是促進社會氛圍，讓大家一同關注婦女和家庭發展的重要性。

婦女事務委員會主席陳清霞表示，在國家十五五規劃中，有篇章提及促進男女平等和婦女全面發展，加上特區政府正制定首份五年規劃，她鼓勵女性提出意見，展現自己所長，貢獻國家。她又認為，本港在婦女發展方面可以做得更多更好，以發揮婦女各方面的潛力。

郭晶晶陳豪分享育兒心得 今屆論壇主講嘉賓包括國際調解院秘書長鄭若驊、聯合國婦女署中國辦公室代理代表王楚喬等。而分別育有3名子女的奧運跳水冠軍郭晶晶及演員陳豪，亦會出席專題論壇，分享家庭點滴和培育子女的心得。 原文刊登於 香港電台