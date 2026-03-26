「警嫂」稱受樓上噪音滋擾曾尋短　不獲投訴警察課受理申覆核

一名居住在紀律部隊宿舍的時任警署警長之妻，稱自2019年11月起受疑似上層單位的噪音滋擾，與夫向警察部門投訴，但部門沒作出後續行動，令她一度嘗試自殺。申請人向投訴警察課作出投訴，後續更就調查期間的不滿，接連向其他地區的投訴警察課作出投訴，均被列為須知會投訴，而非較嚴重的須匯報投訴。她不滿警務處處長將針對新界投訴警察課的投訴歸類為須知會投訴，周二(24日)入稟高等法院申請司法覆核，希望法庭推翻決定。

申請人為王佩玲，擬答辯人為警務處處長。入稟狀指，申請人的丈夫案發時是警署警長，二人住在秀茂坪紀律部隊宿舍，自2019年11月起，他們受疑似來自上層單位的噪音滋擾，包括打籃球、跑步及移動傢俬的聲音。她們多次向部門投訴。儘管調查期間，警員曾聽見從上層單位傳來聲音，但沒有任何針對上層單位的後續行動。

申請人不滿噪音滋擾及不作為，2020年8月在宿舍天台嘗試自殺。她於同年12月向九龍投訴警察課作出投訴，包括不滿秀茂坪警署警員未就上層單位噪音滋擾作行動；及在她嘗試自殺時粗暴地將她扯入室內、錯誤地根據精神健康條例將她送醫等。2021年8月，申請人不滿九龍課的決定，而對新界投訴警察課作出投訴，指九龍課警官錯將她的個案列為須知會投訴，而不是須匯報投訴，及未能對上述噪音投訴進行徹查等等。