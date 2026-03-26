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出版：2026-Mar-26 10:19
更新：2026-Mar-26 15:39

宏福苑聽證會｜第4日聆訊 宏福苑居民遂層扑警鐘大叫走火警：我係好想佢響（更新）

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大埔宏福苑五級火。（資料圖片）

大埔宏福苑五級火。（資料圖片）

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大埔宏福苑火災獨立委員會今日（26日）舉行首輪第四場聽證會，今日再有9名宏福苑居民被傳召作證人，包括吳靄詩、王嘉婉、冼善卿、陳全、張次濂、鄭敬熙、阮仲文、文家峻及羅曉琪；另有兩名宏福苑外牆清潔工人作供，包括黃足蓮及海德營造工程有限公司外牆清潔工人姚順友。同時，再多一名宏福苑居民申請加入成為涉事方獲委員會批准，令涉事方名單中居民數目增至8人。

15:30更新】居宏建閣30樓的住戶文家峻稱，從樓梯往下逃生時，嘗試逐層扑警鐘及大叫火警。他指，幾乎每一層都行了一圈大叫火警，即使未能每戶拍門也盡做，且有用手持的電筒敲警鐘，但沒響：「我係好想佢響，一見到就扑同撳掣。」

15:00更新】居住於宏泰樓2602室的阮仲文在宏福苑長大，於這場奪命火災中痛失雙親。他透露，父母住在同層的2606室，二人均在事件中離世。阮仲文憶述，事發當日約下午3時得悉火警，當時身處九龍灣德福花園，隨即趕返大埔。他抵達現場時，目睹火勢猛烈，立即設法尋找父母，期間亦曾到社區會堂尋找。他又指，自己從事食肆牌照申請工作，對建築消防規範有一定認識，屋苑大廈後樓梯的防火窗被改裝為俗稱「生口」的出入通道，該「生口」僅以木板製成，「肯定不防火，基本上冇用」。此外，他住所的窗戶長期被發泡膠封死，無法望出屋外。他又提到，在過往召開的業主立案法團會議中，大部分街坊均對某間中標的公司表示反對，「 肯定有啲嘢係我哋唔知。」委員會主席陸啟康對阮仲文表示慰問，希望他能節哀順變。

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12:40更新】居住在宏昌閣605的陳全與妻子同住，他表示事發當日下午251分聞到有煙味，致電管理處了解，隨後致電999。他提到，由外面傳入廚房的煙由白色轉為黑色，亦聽到有人說「快啲走」，於是立即離開單位，並於防火梯看到有煙霧，「自己的眼鏡、鎖匙都冇拿就走」，從6樓走樓梯落樓逃生時遇到幾位街坊便一同逃生，其間未聽到有火警鐘聲、人叫聲或火警提示，到達大堂後發現少於10人，直言「好難忘記呢個畫面。」

陳全亦指，自己曾經兩次見過工人在工作期間吸煙，認為承辦商監管有問題，直言「睇到都擰擰頭」。他最後表示，有相熟居民在社區會堂由下午3時等到夜晚，「先生都冇出現過，以前見到一家三口，好開心，小朋友讀緊中學，依家已經再等唔到呢個畫面，好傷感。」

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11:30更新】85歲的冼善卿與幼女居住於宏泰閣1406室，她供稱由消防員協助逃生，走到12樓時，消防着她跨過「大公仔」，並同時將遺體帶走。她哽咽道：「我好感動，早啲帶走遺體家人會好過啲，唔係第二次第三次被蹂躪。」她又向999接線警察及救離她逃離火場的4名消防員致謝：「雖然我唔知佢哋係邊個，但真係好多謝。」

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11:00更新另一名居住於宏昌閣的居民王嘉婉供稱，火警當日在家，約250分聞到煙味，其後聽到棚外有工人說火燭，開窗見到有少少煙，不見火光，然後她便離開。委員會資料顯示，王嘉婉是首名致電999居民，她今日稱打999時等了很久才有人聽電話，她帶激動說：「我第一次打999係線路䌓忙」、「點解會線路繁忙？我真係等咗好耐，冇諗過打999會線路繁忙。」她又形容，目擊火種「飄完一幢再一幢」，她希望，可以找出火警原因：「可能好渺茫，但可以搵到邊個造成？消防處、其他部門？可以搵到點解當時唔夠水？如果一開始夠水，可能沒有蔓延得咁快。」

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10:30更新第四場聽證會開庭，先由宏福苑居民吳靄詩作供。獨居於宏昌閣305室的吳靄詩，在代表委員會的資深大律師杜淦堃引導下表示，她於198311月遷入宏福苑，火警發生當天早上7時許離家，下午2時許於沙田第一城搭小巴回家，在小巴上聽到司機指宏福苑火警，約下午3時在車上見到住家方向的天空多濃煙。她指平日在家中應看到宏昌閣天井平台，但維修期間看不到一樓平台，因為每層均有棚架，讓工人在建築物上行走，且位置多垃圾，因為每天都聽到有物品跌落，相信是石屎碎片、建築材料著地，而且雖然看不到有工人吸煙，但從家中各窗戶和大門聞到煙味吹入，而在大維修前很少出現有煙吹入。

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