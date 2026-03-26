甯漢豪：北都收地妥善處理影響者需求　防有人挑起社會負面情緒

特區政府正推進北部都會區發展，發展局局長甯漢豪接受報章專訪時指，若沒有國家安全的保障，北都這樣大型的計劃很難順利開展，強調會妥善處理收地影響者的需求，以免被人挑撥引發社會負面情緒，影響北都區的推進工作。

今年是香港國安法公布實施六周年，亦適逢下月15日是香港第十一個「全民國家安全教育日」。甯漢豪在訪問中表示，在發展過程中會經常涉及徵收私人土地，以及遷置現有居民等工作，這些或會導致部分市民受影響並產生不安情緒，因此每年的國家安全日都是在提醒局方在開展這些工作時要如何做好防範，避免別有用心者借清拆、遷置這一些可能引起受影響者不快的事件來大做文章。她指出，國家安全日提醒局方在制訂新政策時要有底線思維，即使本身推出的是好政策，也要注意有任何環節可能遭人誤解，以及借此作出不必要的炒作。

甯漢豪提到過去一段時間為了推進北都區發展，局方已徵收約500公頃私人土地，自然影響到很多土地業主和寮屋戶。若局方未做好輿情引導工作，以及沒有妥善回應及處理相關人士的真切關注，這些事情便很容易被挑撥引發社會負面情緒，令推進北都區發展出現困難。

做好北都專屬法例解說

局方過去的工作尚算順利推進，雖然或有反對聲音，但很少出現大規模抗爭反對土地徵收或居民遷出等情況，未來數年仍要徵收超過600公頃土地。政府正在擬訂北部都會區專屬法例，甯漢豪表示這條法例目前得到很多正面支持，局方需要繼續做好解說和輿論引導工作，確保大家對法例有正確認識，避免遭到扭曲解讀。