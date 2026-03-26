近年經濟市道不景，加上AI人工智能浪潮，愈來愈多工種出現裁員潮，不少失業人士均稱現時求職難度更大。近日有網民在社交平台分享自己待業一段時間，專程到上環文武廟誠心祈求事業，怎料參拜後不久就收到4個錄取通知，留言表示：「而家終於收到Offer，上嚟分享啲好運畀大家。」，令廟宇再度爆紅，其他網民亦分享拜文武廟的經過，大讚「好靈」。
有網民搵到新工加薪10%
上環文武廟位於荷李活道，為廟宇組群，由文武廟、列聖宮和公所3幢建築物組成，約於1847至1862年期間落成。文武廟主要為供奉文武二帝，列聖宮供奉諸神列聖，而公所則為區內華人議事及排難解紛的場所。文武廟在1908年移交慈善團體東華醫院 (後來發展成東華三院 ) ，為東華三院所管理最古舊廟宇。
本月有女網民在Threads分享，自己待業一段時間，專程到上環文武廟買香，誠心祈求有工作，點知不久後竟收到錄取通知，興奮留言表示「又可以繼續做返社畜，我真係好鍾意返工㗎」，大讚文武廟「好靈」。另有網民透露，自己裸辭兩個月，赴文武廟拜神後終於獲得工作，而且幸運地比上一份工加薪10%。他寫道：「呢兩個月好似放假但又冇放到咁，每日都喺度亂諗嘢，而家終於收到Offer，上嚟分享啲好運俾大家。仲搵緊工嘅大家可以去拜下中環間文武廟，我都係去拜完，轉頭就收到好消息！嚟緊去還神先。」
另一位求職網民表示，此前失業半年，即使收到工作邀請條件都不理想而拒絕，直到赴文武廟拜神後，「拜完一個星期連收4個offer」，待遇亦不錯，笑言：「文武帝唔係已讀only，係會細心聆聽。」亦有網民留言稱「我都有去拜，最後搵到份中環嘅工」、「文武廟我是去求考試，結果全部一take pass」、「其實文武廟真係好靈，話說上年去求事業籤，結果出枝簽叫我小心被下屬出賣，結果真係不斷」。
上環文武廟
地址：上環荷李活道124至126號（港鐵上環站A2出口)
開放時間：上午8時至下午6時；上午7時至下午6時（初一、十五、誕期)
拜「文武二帝」流程：
1.入廟後在自助售賣機或櫃檯購買寶燭
2.燃點香燭
3.誠心合十，報上姓名住址，稟告心願
4.上香：蠟燭插在兩邊香爐，長壽香插在中央大香爐，小香爐則插雪梨香
5.元寶可放在祭壇或指定收集箱
如需求籤，可向工作人員索取籤筒