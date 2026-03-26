近年經濟市道不景，加上AI人工智能浪潮，愈來愈多工種出現裁員潮，不少失業人士均稱現時求職難度更大。近日有網民在社交平台分享自己待業一段時間，專程到上環文武廟誠心祈求事業，怎料參拜後不久就收到4個錄取通知，留言表示：「而家終於收到Offer，上嚟分享啲好運畀大家。」，令廟宇再度爆紅，其他網民亦分享拜文武廟的經過，大讚「好靈」。

有網民搵到新工加薪10%

上環文武廟位於荷李活道，為廟宇組群，由文武廟、列聖宮和公所3幢建築物組成，約於1847至1862年期間落成。文武廟主要為供奉文武二帝，列聖宮供奉諸神列聖，而公所則為區內華人議事及排難解紛的場所。文武廟在1908年移交慈善團體東華醫院‭ (‬後來發展成東華三院 ‭) ‬，為東華三院所管理最古舊廟宇。

本月有女網民在Threads分享，自己待業一段時間，專程到上環文武廟買香，誠心祈求有工作，點知不久後竟收到錄取通知，興奮留言表示「又可以繼續做返社畜，我真係好鍾意返工㗎」，大讚文武廟「好靈」。另有網民透露，自己裸辭兩個月，赴文武廟拜神後終於獲得工作，而且幸運地比上一份工加薪10%。他寫道：「呢兩個月好似放假但又冇放到咁，每日都喺度亂諗嘢，而家終於收到Offer，上嚟分享啲好運俾大家。仲搵緊工嘅大家可以去拜下中環間文武廟，我都係去拜完，轉頭就收到好消息！嚟緊去還神先。」