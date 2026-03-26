新冠活躍期或再臨 專家倡高危人士提高警覺

雖然新冠病毒已演變為具周期性的風土病，但重症及死亡風險依然存在。根據病毒活躍周期推測，本港未來數月或迎來新一輪活躍周期，市民需提高警惕。鑑於新冠病毒在複製過程中不斷變異，接種更新版疫苗助更好應對當前流行的病毒株。目前港府提供的 LP.8.1 疫苗即針對現行流行株譜系。專家更呼籲高危人士，宜把握時機接種更新版疫苗，以降低感染後出現重症及死亡風險。

適時接種更新版疫苗

香港大學臨床醫學學院內科學系講座教授、感染及傳染病科專科孔繁毅教授指出，自2023年1月以來，本地已錄得四次明顯的新冠周期高峰。以去年5月的周期高峰為例，病例自3月下旬起持續上升至7月中旬，近四個月內錄得逾170宗嚴重個案及逾90宗死亡個案。距離上一輪活躍周期結束已接近八個月，未來數月本港或再度進入新一輪新冠活躍期。