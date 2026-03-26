新冠活躍期或再臨 專家倡高危人士提高警覺

雖然新冠病毒已演變為具周期性的風土病，但重症及死亡風險依然存在。根據病毒活躍周期推測，本港未來數月或迎來新一輪活躍周期，市民需提高警惕。鑑於新冠病毒在複製過程中不斷變異，接種更新版疫苗助更好應對當前流行的病毒株。目前港府提供的 LP.8.1 疫苗即針對現行流行株譜系。專家更呼籲高危人士，宜把握時機接種更新版疫苗，以降低感染後出現重症及死亡風險。
適時接種更新版疫苗
香港大學臨床醫學學院內科學系講座教授、感染及傳染病科專科孔繁毅教授指出，自2023年1月以來，本地已錄得四次明顯的新冠周期高峰。以去年5月的周期高峰為例，病例自3月下旬起持續上升至7月中旬，近四個月內錄得逾170宗嚴重個案及逾90宗死亡個案。距離上一輪活躍周期結束已接近八個月，未來數月本港或再度進入新一輪新冠活躍期。
專家同時強調，新冠病毒在複製過程中不斷變異，疫苗需要根據最新流行病毒株進行更新，才能更有效地作出針對性的保護。研究指出，疫苗的保護力會隨時間逐漸減弱，同時變異病毒株的免疫逃脫能力或會繞過現有免疫力，增加再次感染風險。因此，接種更新版疫苗助更好應對當前流行的病毒株，恢復保護力。
此外，新冠公共健康關注組公布最新亞太區調查，涵蓋香港、日本、新加坡、南韓及台灣，其中香港組別包括逾1,000名18歲以上及逾500名50歲以上受訪者。結果顯示，僅逾半受訪港人表示願意接種更新版新冠疫苗；對不願接種者而言，主要疑慮來自對副作用的擔心及不願支付疫苗費用。另一方面，願意接種的受訪者多基於保護高危家人、認為新冠仍具健康威脅，以及希望避免「長新冠」等原因。呼吸系統科專科醫生曹忠豪提醒高危人士，應把握病例上升前的關鍵時期接種疫苗，提升個人防護力。
減住院及死亡風險
多項研究均顯示接種新冠疫苗可降低健康風險。環太平洋大學聯盟全球健康榮譽顧問黃至生醫生引用研究指出，新冠疫苗對預防住院的有效率為70.2%至84.9%，對預防死亡的有效率則達76.2%至95.8%。
兒童方面，亞洲兒童傳染病學會會長、兒童免疫、過敏及傳染病科專科關日華醫生引述本地研究指，兒童接種新冠疫苗具明顯保護力，當中mRNA疫苗的有效率高於滅活疫苗，可超過八成，為幼童提供更佳保障。另有監測數據顯示，新冠疫苗不良反應的數字持續下降，家長可就子女情況與醫生商討接種安排。
目前，本港政府已為高風險人士免費提供LP.8.1新冠疫苗，包括初始劑次及加強劑。未完成接種新冠疫苗初始劑次的人士(包括幼兒及兒童)均可接種初始劑次，而高風險群體則可獲加強劑接種，包括安老院舍長者、65歲或以上的社區長者、50至64歲有長期病患人士、六個月大或以上免疫力弱的人士及孕婦等。