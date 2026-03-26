復活節清明節長假期將至　衞生署籲市民外遊聚會預防傳染病

距離復活節及清明節長假期還有一星期，打工仔若請4日假更可享11日假。衞生署衞生防護中心提醒市民，掃墓、聚會或外遊都應時刻注意個人、食物及環境衞生，並及早接種相關疫苗，以預防各種較常見或與旅遊相關的傳染病。

防止蚊子滋生及避免被蚊叮是預防登革熱及基孔肯雅熱等蚊傳疾病的最佳方法，衞生防護中心呼籲計劃外遊的市民，應留意目的地蚊傳疾病情況及做好防蚊措施，而掃墓人士亦應做好防蚊措施，掃墓後要清理化寶爐及使用過的容器，去除積水及垃圾以防蚊子滋生。

可引致急性腸胃炎的諾如病毒，一般在約12月至3月期間的冬天至初春較為活躍，中心稱本月與進食生蠔相關的諾如病毒食物中毒個案雖有所回落，但長假期聚餐時仍需提高警覺，盡量避免進食生蠔或未徹底煮熟的雙殼類海產。除注意個人衞生，所有食物亦必須徹底清潔並煮熟後方可食用。