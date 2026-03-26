旺角兆萬中心現吉鋪？ 商戶不敵加租：做咗10年 上月剛執咗

零售業面對網購及北上消費等挑戰，一些曾於黃金時代人流聚集的小型商場亦備受壓力。旺角近年亦有一些「昔日聖地」出租率偏低湧現吉鋪。最近更有網民發現位於西洋菜南街的兆萬中心，多個鋪位空置，對此驚訝「無嚟一排，咁多吉鋪……」，引發網民熱議，有經營彩妝隱形眼鏡的舊租戶亦留言稱因不敵業主加租及人流減少，決定離場，「我地喺兆萬做左10年，2月都執左」。

旺角兆萬中心是千禧年代時期不少80後、90後的熱門蒲點，進駐不同商店，每層店舖都有目標客群，而且餐廳林立，有「勇者塔」之稱。惟最近有網民在社交平台Threads發文，稱兆萬中心出現大量空置鋪位，「無嚟一排，咁多吉鋪」。照片可見，兆萬中心地庫及低層曾是售賣動漫玩具、潮物精品、美妝等，惟現時吉舖湧現，場面冷清。

「零售轉型，點加油都無用」

帖文引發網民討論，有人稱「真係好耐冇去，估唔到變成咁」、「零售轉型，點加油都無用」、「十幾年無返香港，見到旺角商場而家搞到咁，真係連回憶點都無埋，返黎純探親」、「叫香港人唔好用拼多多淘寶就得」。

有網民表示早前曾查詢舖位租金，指費用高企是成為「死場」主因，「早排去開我$18000，信和開我$16800，秒租信和」、「聽說最底層，個的業主大佬仲要加租，搞到做左多年都要走人」

有在兆萬中心經營10年的彩妝隱形眼鏡舊租戶慨嘆：「我地喺兆萬做咗10年，2月都執咗，兆萬地庫B203圖中就有我哋嘅舊鋪。」，該舊租戶此前發文稱，「不敵業主加租，商場人流減少，最終決定搬晒所有貨返屋企，重新開始依家做網店」。