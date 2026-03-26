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出版：2026-Mar-26 16:37
更新：2026-Mar-26 16:37

浸大持續教育學院下月申專上學院註冊　擬升格私大及應科大

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浸大持續教育學院下月申專上學院註冊　擬升格私大及應科大。(李朗僑攝)

浸大持續教育學院下月申專上學院註冊　擬升格私大及應科大。(李朗僑攝)

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浸大校長衞炳江今日（26日）透露，校方將積極推動旗下的持續教育學院成為認證專上學院，預計最快下月提交專上學院註冊申請，並劍指明年申請私立大學名銜及應用科學大學資格。與此同時，因應九龍塘校園空間不足，浸大計劃進駐北部都會區「大學城」，並研究透過發債或募捐等多元方式籌融資，以應付龐大的發展開支。

政府於去年六月通過《專上學院(修訂)條例》，旨在規範自資副學位及學位課程院校的營運，相關法例將於今年8月1日正式生效。衞炳江表示，浸大持續教育學院正緊鑼密鼓準備相關註冊工作，目標在下月前遞交文件，並期望於今年第四季前完成註冊程序。衞炳江續指，若進度理想，學院將於明年隨即申請私立大學名銜及應用科學大學資格；又說浸會作為資助大學，政府以3年為一個資助期以配合學術規劃周期，彈性較少，而自資院校的好處是對市場反應快速，以應對急速發展。

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浸大校長衞炳。(李朗僑攝) (右)浸大行政副校長暨秘書長鄒靄雲。(李朗僑攝)

擬遷入北都大學城

針對校園空間問題，衞炳江坦言在八所資助大學中，浸大的校園面積最為狹小，發展備受掣肘。為此，校方已計劃向政府申請北部都會區「大學城」土地，目前正商討詳細方案，初步構思將研究院或部分學科分拆遷往該區，以騰出空間並拓展科研實力。在學術定位方面，衞炳江重申浸大絕不會在科技浪潮中缺席。他指出，浸大的 AI（人工智能）發展藍圖與傳統理科院校有所區別，將更聚焦於「AI 與人文學科」的交叉影響與實際應用，透過發揮浸大傳統的人文優勢，有信心在競爭激烈的學術環境中脫穎而出。

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研究發債與貸款併行 善衡校園重建待撥款

面對多項擴充計劃及註冊工作，浸大行政副校長暨秘書長鄒靄雲表示，校方正多管齊下研究籌資方案，除了考慮申請政府提供的 100 億元貸款，或向財團進行借貸外，亦不排除透過發債或公開募捐來集資。不過，她強調發債涉及複雜的法律程序，且需視乎市場的認受性及大學本身的信譽評級，校方將會與專家小組深入研判可行性。

七十周年校慶跨越全年

今年亦是浸大創校七十周年的大日子。衞炳江表示，校慶啟動禮已於周一（23日）隆重舉行，一系列慶祝活動將橫跨一整年。校方預告，重頭戲將於 11 月相繼登場，包括「香港浸會大學 70 周年校慶晚宴」、「校友日」以及預計於 2026 年舉行的「白金禧校慶高爾夫球日」。此外，浸大每年的傳統音樂會亦會繼續舉行，並轉化為校慶系列的亮點活動，與社會各界分享建校七十載的喜悅。

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