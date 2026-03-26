浸大持續教育學院下月申專上學院註冊　擬升格私大及應科大

浸大校長衞炳江今日（26日）透露，校方將積極推動旗下的持續教育學院成為認證專上學院，預計最快下月提交專上學院註冊申請，並劍指明年申請私立大學名銜及應用科學大學資格。與此同時，因應九龍塘校園空間不足，浸大計劃進駐北部都會區「大學城」，並研究透過發債或募捐等多元方式籌融資，以應付龐大的發展開支。

政府於去年六月通過《專上學院(修訂)條例》，旨在規範自資副學位及學位課程院校的營運，相關法例將於今年8月1日正式生效。衞炳江表示，浸大持續教育學院正緊鑼密鼓準備相關註冊工作，目標在下月前遞交文件，並期望於今年第四季前完成註冊程序。衞炳江續指，若進度理想，學院將於明年隨即申請私立大學名銜及應用科學大學資格；又說浸會作為資助大學，政府以3年為一個資助期以配合學術規劃周期，彈性較少，而自資院校的好處是對市場反應快速，以應對急速發展。