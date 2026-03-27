「引進來 走出去」 展現綠色科技成果 20公私營合作夥伴 科技園GreenTech Hub一周年

成果展請來包括創新科技及工業局局長孫東教授、香港科技園公司主席查毅超博士、香港科技園公司行政總裁黃秉修先生等擔任主禮嘉賓。創新科技及工業局局長孫東教授於致辭時表示，科技園公司GreenTech Hub迎來一周年，目前生態圈內匯聚超過230間綠色科技初創企業，部分具備全球競爭力的技術，並成功開拓內地及海外市場。科技園公司過往一直為初創企業提供全面支援，包括財政、研發指導、導師與投資者配對等。而特區政府將繼續與三大創科園區合作投資創科產業基建，推動策略性產業發展，致力完善創科生態圈，促進產業上、中、下游的互動發展。

香港科技園公司主席查毅超博士致辭時亦指，GreenTech Hub印證了香港是滙聚及擴展全球綠色創新方案的理想地點，不僅引領世界級科研企業落戶香港，亦推動本地綠色科技方案成功於國際市場落地應用。科技園公司將與不同持分者更緊密連結，加快綠色創新成果轉化應用，推動香港成為綠色科技及綠色金融中心。科技園公司於活動並公布GreenTech Hub迎來包括中電控股有限公司、周大福創建有限公司、投資推廣署及香港中華煤氣有限公司四家新合作夥伴，為綠色科技初創企業提供商業配對及合作機會、行業知識交流、綠色融資等多方位支援。本地大學亦提供了人才培訓、測試平台及應用場景，以推進研發成果落地並轉化為具影響力的創新方案。

示最新綠色科技成果

於成果展並帶來包括和諧航宇自主生產的無人機及操作系統；力合國際的全自動水質偵測系統；國軒高科的易佳電行動智能充電樁；壹能源的輕型電動車、電池及換電站一站式解決方案，以及雅弦科技的EcoSonicTM 聲波濾網。

智能自動水質偵測 提升效率準確度

其中力合國際的全自動智能水質偵測系統，將所收集包括工業排水、地下水、水塘不同水樣本，透過自動化智能分析設備偵測水質和所含成分，如化學物質、污染物、重金屬等，並自動生成報告，可全日24小時運作，每日可處理高達400個水樣本，比人手效率高約8倍，卻可節省達三分一的成本，並可減少人為誤差，且不會有數據造假等情況。力合國際項目經理黃祖權指，早於1997年公司總部已在湖南成立，他們的水質偵測系統已於多個省市應用。力合國際（香港）有限公司則於2024年在港成立，系統已於政府部門、實驗室及化驗室等應用，並希望與水務署合作。除了本地外，力合亦於進軍泰國、越南、馬來西亞、哈蕯克斯坦、烏茲別克斯坦等地。