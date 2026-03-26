以私密片逼前女友復合 藝人黃峻熙保釋曾吸大麻　還押4.9判刑

前英皇藝人黃峻熙涉於去年威脅發布前女友的私密影像以與其復合，被控一項未經同意下威脅發布私密影像罪，並於早前承認控罪。

前英皇藝人黃峻熙涉於去年威脅發布前女友的私密影像以與其復合，被控一項未經同意下威脅發布私密影像罪，並於早前承認控罪。被告原定於今日(26日)在西九龍裁判法院判刑，但裁判官關注到報告顯示被告早前獲准保釋時曾吸服大麻，認為他守法意識薄弱，押後至4月9日判刑，期間再索取感化及戒毒所報告，被告續須還押。

被告黃子晉(即黃峻熙，20歲，報稱學生)早前承認一項未經同意下威脅發布私密影像罪，指他於2025年8月26日，在荃灣麗城花園某室外威脅會發布女事主X的私密影像，意圖致使X受到侮辱、驚嚇或困擾。被告最初獲准保釋，但認罪後須還押。