以私密片逼前女友復合 藝人黃峻熙保釋曾吸大麻　還押4.9判刑

前英皇藝人黃峻熙涉於去年威脅發布前女友的私密影像以與其復合，被控一項未經同意下威脅發布私密影像罪，並於早前承認控罪。被告原定於今日(26日)在西九龍裁判法院判刑，但裁判官關注到報告顯示被告早前獲准保釋時曾吸服大麻，認為他守法意識薄弱，押後至4月9日判刑，期間再索取感化及戒毒所報告，被告續須還押。
被告黃子晉(即黃峻熙，20歲，報稱學生)早前承認一項未經同意下威脅發布私密影像罪，指他於2025年8月26日，在荃灣麗城花園某室外威脅會發布女事主X的私密影像，意圖致使X受到侮辱、驚嚇或困擾。被告最初獲准保釋，但認罪後須還押。
官斥守法意識薄弱
裁判官指報告顯示被告於保釋期間曾吸服大麻，辯方指被告因案件承受巨大壓力，在農曆新年間受朋友影響吸食毒品，明白這並非解決問題的好方法，惟被告未滿21歲，應盡量考慮判監以外的選項，若多份報告都不適合，希望法庭可考慮判緩刑。裁判官最終決定再提取相關報告後始判刑。
案情指，被告與X曾為情侶，X提出分手惟被告不同意。案發當日下午3時許，被告於X家門外大叫及按門鐘。X開門後，被告多次以頭撼牆企圖入屋，X通知朋友報案。警員調查後發現被告經訊息以發布私密片威脅X開門，如「I post now」及一張社交軟件貼文草稿的截圖，顯示X的裸體影片。
案件編號：WKCC 3784/2025