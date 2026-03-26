JPEX案｜警再檢控10人明日提堂　累計26人被控包括林作陳怡

JPEX案是香港近年涉及受害人數最多，損失金額最為龐大的騙案。警方接查案件至今，共收到超過2,700人報案，報稱損失金額超過16億元。 警方在調查JPEX案及與其有聯繫的加密貨幣場外交易所時，發現一些可疑賬戶。這些帳戶中，有與戶口持有人財務狀況嚴重不相稱的異常交易，共涉款高達港幣1億3,200萬元。經過進一步深入調查及徵詢律政司的法律意見後，商業罪案調查科於今日(26日)採取咗另外一輪嘅檢控行動，以「洗黑錢」及「串謀洗黑錢」罪，落案檢控共10名人士，包括6男4女，年齡介乎26至47歲，明天(27日) 將在東區裁判法院提堂，控方稍後將會申請將案件轉交區域法院進行審訊。

據悉，今次被檢控的人士是早前80名被捕人士之中的10名男女，不是骨幹成員且無網紅，主要為戶口持有人有不尋常交易，與收入不符，最大一宗涉款數千萬。連同早前檢控的16人，警方至今共檢控26名涉案人士，包括林作及陳怡等多名網紅。

紅色通緝令仍然生效 警方表示，自2023年9月調查至今共拘捕80人，凍結資產約2.28億元。由於案件極為複雜，受害人眾多，涉案金額非常龐大，加上至今沒有公司或個人承認是真正營運者，警方需作出大量調查去釐清幕後主腦、核心成員等，包括不同人士的角色及犯罪證據。至於由國際刑警發出的紅色通緝令仍然生效，警方會繼續與國際協作，將在逃人士緝拿歸案。