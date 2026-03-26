港島東及港島西醫院聯網4.1合併　醫管局料不影響大部分求診病人

醫管局港島東及港島西醫院聯網，下月1日將合併成為香港島醫院聯網，聯網總監會由現任港島西聯網總監李德麗擔任。新聯網會逐步整合現時分屬港島東及港島西聯網的服務，包括瑪麗醫院、東區醫院和長洲醫院等14間醫院、18間家庭醫學門診診所等，服務約120萬名居民。

複雜手術集中既定醫院處理 醫管局行政總裁李夏茵出席醫管局大會後表示，希望透過合併聯網令聯網優勢互補、提升整體醫療服務質素及資源運用效益等，包括理順在兩個現有聯網有少許差別的流程，提升服務水平。她舉例說，日後港島如有緊急心臟病發個案，都會全部送往設「綠色通道」的瑪麗醫院，又稱一般在港島東看醫生不會去港島西，在港島西看醫生也不會去港島東。

至於涉及特殊臨床技術、複雜手術或特別治碳程序等，李夏茵稱將集中在既定醫院處理，如瑪麗醫院集中處理器官移植、東區醫院集中提供高壓氧服務等。她強調，今次改動屬管制架構上合併，相信不會影響大部分病人就診，「唔會無啦啦呢個聯網冇咗服務，係唔會發生嘅。」至於第二個十年建院計劃進展，她稱要在服務整合後檢視服務量是否足夠再規劃，東區醫院原擬增加的500張病床安排將適時更新，又指在人口老化下兒科和婦產科等需否整合至更有效率，有待李德麗就任後再檢視。