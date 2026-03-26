VTC教學從學AI跨越至用AI 林健鋒：打造香港產業轉型「專才基地」

面對AI浪潮，林健鋒指出教學重點須從「學AI」跨越至「用AI」。VTC已全面推行AI策略，將相關內容植入所有職前課程，涵蓋生成式AI原理及行業應用。針對在職需求，局方推出如DeepSeek驅動業務自動化及AI電子營銷等實務課程；轄下香港資訊科技學院（HKIIT）更為公私營機構度身訂造網絡安全與AI培訓，築牢本港數碼人才庫。

隨著國家「十五五」規劃正式開局，香港正加速對接國家發展戰略。職業訓練局(VTC)正全速對接國家戰略。主席林健鋒強調，VTC將發揮職專教育優勢，扮演本港產業轉型的「專才基地」，透過深化「官產學」協作，重點進軍人工智能(AI)、低空經濟、新能源運輸及專職醫療等領域，助力香港融入國家發展大局。

航空中心年內啟用 構建無人機專才鏈

為支援低空經濟及綠色交通，位於IVE(青衣)校園的「航空及航海教育中心」將於今年內啟用，配備國產C919及A320模擬器，並增設低空技術培訓區，構建無人機專才鏈。新能源方面，除擴展電動車維修設施，政府亦已原則上同意在青衣校園設立氫能培訓設施，相關工程正緊鑼密鼓推進，支援綠色經濟轉型。

深耕體育醫療 2027年落成專職中心

針對社會需求，VTC已與啟德體育園及港協暨奧委會簽署備忘錄，推動實習及退役運動員轉型。面對人口老化，局方計劃於2027年在IVE（葵涌）成立「專職醫療助理培訓中心」，引入先進科技模擬實務場景，確保學生具備實戰能力，全面支援基層醫療體系。