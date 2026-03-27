城巴43M線4.19併入過海線971　4車站增分段收費回贈機配合「長車短用」

運輸署去信中西區區議會交通運輸委員會，計劃下月19日取消田灣至石塘咀的城巴43M線，原有服務將由港島段服務範圍相似的過海巴士971線，同日起更改行車路線和新增分段收費取代。重組計劃生效後，在港島乘搭往九龍方向971線、過海前落車的乘客，可在車頭再次拍卡或於4個車站的新增分段收費回贈機，領取分段收費回贈。署方指，巴士公司會在實施有關服務調整前張貼通告，通知乘客有關安排詳情。

港島路段下調至原43M車費

俗稱「二元乘車優惠」的政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃，下月3日起改為「兩蚊兩折」，同月南區和西區亦有過海路線同時兼顧長途功能和港島段服務的「長途車短途用」重組計劃擬落實。

運輸署表示，城巴43M線服務將會併入往返石排灣及長沙灣海麗邨的過海巴士971線，屆時971線除會繞經原本43M線的田灣、華貴和華富服務範圍，亦會新增石排灣往石塘咀的分段收費，以及調低石塘咀往石排灣的分段收費，有關收費將看齊目前的43M線。資料顯示，現時971線往九龍方向過海前收12.2元至14.5元、山道往石排灣收8.5元，而將取消的43M線全程7.1元。