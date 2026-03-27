城巴43M線4.19併入過海線971　4車站增分段收費回贈機配合「長車短用」

運輸署去信中西區區議會交通運輸委員會，計劃下月19日取消田灣至石塘咀的城巴43M線，原有服務將由港島段服務範圍相似的過海巴士971線，同日起更改行車路線和新增分段收費取代。重組計劃生效後，在港島乘搭往九龍方向971線、過海前落車的乘客，可在車頭再次拍卡或於4個車站的新增分段收費回贈機，領取分段收費回贈。署方指，巴士公司會在實施有關服務調整前張貼通告，通知乘客有關安排詳情。
港島路段下調至原43M車費
俗稱「二元乘車優惠」的政府長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃，下月3日起改為「兩蚊兩折」，同月南區和西區亦有過海路線同時兼顧長途功能和港島段服務的「長途車短途用」重組計劃擬落實。
運輸署表示，城巴43M線服務將會併入往返石排灣及長沙灣海麗邨的過海巴士971線，屆時971線除會繞經原本43M線的田灣、華貴和華富服務範圍，亦會新增石排灣往石塘咀的分段收費，以及調低石塘咀往石排灣的分段收費，有關收費將看齊目前的43M線。資料顯示，現時971線往九龍方向過海前收12.2元至14.5元、山道往石排灣收8.5元，而將取消的43M線全程7.1元。
署方稱，巴士乘客須在下車時用同一張登車時使用的八達通卡或同一電子支付方法，以享用分段收費。乘客除可繼續在下車前再於車廂拍八達通卡或掃碼，亦可選擇在下車後於香港仔海傍道近香港仔魚類批發市場、吉席街近爹核士街、堅彌地城海旁近西祥街及德輔道西近山道巴士站新增的分段收費回贈機，享用相關分段收費。