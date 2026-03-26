最新人口特徵 沙田區最多人住 中西區住戶入息中位數最高

政府公布最新人口數據合共有約740萬500人，最多人住沙田區；住戶每月入息中位數最高的是中西區，居於自置居所的比例則以西貢區最高。
灣仔區最少人住
《2025年按區議會分區劃分的人口及住戶統計數字》報告書顯示，以十八區分析，最多人居住沙田區有687,300人，其次為元朗區674,500人，觀塘區第三有663,200人，但灣仔區(160,600人)與離島區(196,000人)則為分區人口最少兩區。各區人口年齡中位數，則以黃大仙最高達51歲，其次東區(50歲)，而葵青、南區和觀塘均為49歲，最「後生」則離島區，年齡中位數為42歲，中西區則為44歲。
住戶每月入息中位數方面，以中西區最高、達45,000元，其次為灣仔區43,300元，最低的兩區分別為觀塘區(24,900元)和深水埗區(25,000元)。若只計及從事經濟活動的家庭住戶(不包括外傭，且至少有一名成員從事經濟活動)，中西區(62,200元)和灣仔區(6萬元)同屬最高兩區，但最低兩區則屬葵青區及觀塘區，均為34,000元。
居自置居所比例以西貢區最高
至於居自置居所比例方面，以西貢區最高、達64.3%，東區(60.9%)及大埔區(60.5%)均達逾六成；觀塘區(30.7%)和葵青區(34.6%)則為全港最低兩區。