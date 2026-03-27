洪水橋未來5年產出250公頃熟地 大學城31A區料今年完成平整

政府正全力加速北部都會區發展。多名局長聯同46名立法會議員，昨考察洪水橋/厦村新發展區，考察區內的大學城用地及「衛星」展館，實地考察及了解發展進度。發展局長甯漢豪表示，洪水橋未來5年將產出250公頃熟地。教育局長蔡若蓮表示，有信心北都大學城31A區於本年底完成平整工作。 甯漢豪表示，洪水橋/厦村是北都起步發展比較快的新發展區，已經有房屋進行建設，未來5年預計提供約250公頃熟地，其中100公頃與產業相關，佔北都未來5年目標熟地900公頃中的大約三成。她指，目前正加快推展工程以便利企業進駐，包括最近推出的北都專屬法例建議，並正就該新發展區的片區開發作招標，期望新成立的「洪水橋產業園有限公司」於年中開始運作。

至於佔地合共100公頃的北都大學城，洪水橋的9公頃用地將率先推出。蔡若蓮則表示，洪水橋的第31A區用地工程進度非常良好，有信心今年底可完成平整工作。 交通基建方面，運輸及物流局長陳美寶表示，國家十五五規劃綱要提出推進港深西部鐵路前期工作，目前勘查和設計香港段，目標明年就詳細設計和建造招標，2034年完成建造，並於2035年開通。至於重鐵項目之一的古洞站建造如火如荼，預計明年落成，洪水橋站則於2030年完成，目前亦正建造港鐵北環綫主綫，期望2034年與支綫同步開通。

李慧琼：議員將主動聯繫群眾 向政府反映意見 立法會主席李慧琼表示，會與政府當局緊密合作，做到「建設提速、產業引航」。她指，發展事務委員會已就政府為加快北都發展訂立專屬法例開會討論；她亦要求議員在支持加快北都發展、支持訂立專屬法例的基礎上，認真審議政府提交的法案，既達到立法目的，又能吸納市民意見。 李慧琼又指，議員會結合考察所掌握北都發展的第一手資訊，繼續與政府跟進建議，確保政策制訂過程中，包括編制香港首份「五年規劃」時，更切合實際需要，更有利香港長遠發展；未來兩個月議員會聯繫群眾，主動匯集社會各界意見，並向政府反映。

另外，甯漢豪接受訪問時表示，局方推出新政策時，要有底線思維，即使政策本身是好的，一旦任何方面被人因為誤會而做出不必要炒作，都需要注意。她以北部都會區發展為例，如果沒有國安的保障，如此大型的計劃是難以順利開展。她又指，過去一段時間為了推進北都發展，已先後徵收約500公頃的私人土地。若局方沒有底線思維，未有做好輿情引導工作，以及沒有妥善回應及處理相關人士的真切關注，很容易被挑撥引發社會負面情緒，令推進北都出現困難。