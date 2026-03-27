汀角路回收場火警 3漢嚴重燒傷 消防︰疑不當處理噴霧器肇禍

現場是大埔汀角路和鳳園路交界一個回收場，於昨早11時發生火警及傳出爆炸聲，現場火光熊熊，冒出大量黑煙，直捲半空。警方接獲多人報案指現場起火，消防出動多輛消防車、救護車，以及176名消防和救護人員，出動兩條喉及兩隊煙帽隊撲救，亦動用了一條消防喉在火場外圍，以防止火勢蔓延，期間亦出動滅火機械人和無人機支援，約一個半小時救熄。

大埔有回收場昨發生火警，並一度傳出爆炸聲，3名男子身體多處燒傷送院，逾百人疏散。消防初步調查懷疑是不當處理回收的小型噴霧器引致火警，並調查是否有過量儲存風煤樽。

回收場附近有不少民居，有村民指，聽到爆炸聲後即時走上天台逃生，看到熊熊烈火感害怕。亦有村民指，聞到濃烈氣味，擔心空氣中漂浮物有損健康，戴上口罩避到遠處。

消防處大埔消防局長張樂恒昨交代火警詳情時指，現場面積約10米乘20米，內有一個約8米乘3米雙層鐵皮構築物，起火位置在火場內的一個廢鐵壓縮裝置。初步相信有人不安全處理小型噴霧器，人員亦在火場發現懷疑有過量的風煤樽，會跟進調查。消防處大埔救護站主管楊培凱稱，行動中救出4名傷者，其中3名男子傷勢嚴重，主要傷勢為身體多處二級燒傷；另外有一名消防人員在救援期間感到頭暈不適，4人同需送院治理。另有一名女性受輕傷，在目擊事故後受驚，經現場檢查及治理後，她拒絕送院並自行離開。