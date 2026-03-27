消委會測10款萬能插 兩具觸電風險已回收

家居電子產品需求持續上升，不少住戶都會用萬能插蘇增加插座數量。消委會測試10款有USB插座的萬能插蘇，發現兩款安全表現未如理想，長時間使用後或有潛在觸電風險，機電署已聯絡供應商跟進。供應商回應指，涉事萬能插蘇在生產時有瑕疵，已決定回收產品及退款。 消委會宣布改為每周發布一次內容後，昨發表首份測試文章。消委會聯同機電工程署，測試市面上10款配備2至4個USB插座的傳統式和「T形」萬能插蘇，售價介乎99元至189元。測試發現，JHE牌和Super牌的傳統形萬能插蘇個別位置絕緣距離不足，長時間使用後內部組件有機會移位，具潛在觸電風險。除此之外，兩款產品在防觸電保護、結構、溫度升幅、耐用度等其餘安全要求，均與其餘8款樣本通過測試，包括傳統式的豐葉FYM及JT，以及「T形」Verbatim、M2K、Xpower、momax、EI8HT和Sunshine。

JHE牌萬能插蘇的代理商日本城回應消委會稱，調查後發現個別批次在生產期間，部分工人遺漏以膠水固定電源線在指定位置，雖無即時漏電風險，但為安全起見已全面回收涉事型號產品，生產商亦已修改生產流程。Super牌萬能插蘇的生產商金鋒企業集團就承認，該型號的絕緣措施未盡完善，代理商決定全面回收並會加強產品監控。 評分方面，10款樣本當中有6款獲得4.5分，當中售108元的「T形」Sunshine，為6款之中最便宜，其在安全表現評價獲5分滿分，省電表現及待機能耗方面亦得4.5分。測試結果指，有9款樣本均支援主流快速充電技術，但Verbatim、Xpower、Sunshine和Super的產品當其中一個插座已啟動快充後，再接上其他裝置便會中止快充及降回基本充電。結果又顯示，M2K和momax總輸出功率較高，兩個USB-C插座均可同時快充，而USB-A仍能維持5V輸出，不會互相影響。

建議勿網購不符港規格萬能插 消委會建議，消費者切勿在網店購買不符合本港規格的萬能插蘇，選購時亦應選購有詳細標示的產品，如製造商名稱、型號、電壓和電流等，並不應在萬能插蘇上接駁另一個萬能插蘇或拖板，以免負荷過重。此外，消委會提出應以合適的USB充電線配合快充，最好是隨手提電話或電子產品附送的原廠充電線。