浸大持續教育學院擬升格私大及應科大 衞炳江：下月申專上學院註冊

香港浸會大學今年創校七十周年，將展開多項長遠規劃。校長衞炳江透露，校方將積極推動旗下的持續教育學院成為認證專上學院，預計最快下月提交專上學院註冊申請，目標於明年申請私立大學名銜及應用科學大學資格。就九龍塘校園空間不足，浸大計劃進駐北部都會區「大學城」，並研究透過發債或募捐等多元方式籌融資，以應付龐大的發展開支。 政府於去年6月通過《專上學院(修訂)條例》，旨在規範自資副學位及學位課程院校的營運，相關法例將於8月1日正式生效。衞炳江表示，浸大持續教育學院正積極準備相關註冊工作，目標在下月前遞交文件，期望於今年第四季前完成註冊。他續指，若進度理想，學院將於明年申請私立大學名銜及應用科學大學資格；又說浸會作為資助大學，政府以3年為一個資助期以配合學術規劃周期，彈性較少，而自資院校的好處是對市場反應快速，以應對急速發展。

擬遷入北都大學城 針對校園空間問題，衞炳江坦言在八所資助大學中，浸大的校園面積最為狹小，發展受到掣肘。校方已計劃向政府申請北部都會區「大學城」土地，正與當局商討詳細方案，初步構思將研究院或部分學科分拆遷往該區，以騰出空間並拓展科研實力。 在學術定位方面，衞炳江重申浸大絕不會在科技浪潮中缺席。他指出，浸大的AI(人工智能)發展藍圖與傳統理科院校有所區別，將更聚焦於「AI與人文學科」的交叉影響與實際應用，透過發揮浸大傳統的人文優勢，有信心在競爭激烈的學術環境中脫穎而出。

研究發債與貸款 面對多項擴充及其他發展計劃，浸大行政副校長暨秘書長鄒靄雲表示，校方正多管齊下研究籌資方案，除考慮申請政府提供的100億元貸款，或向財團借貸外，亦不排除透過發債或公開募捐來集資。不過，她強調發債涉及複雜的法律程序，且需視乎市場的認受性及大學本身的信譽評級，校方將會與專家小組深入研判可行性。 七十周年校慶 今年亦是浸大創校七十周年。衞炳江表示，一系列慶祝活動將橫跨一整年，預告重頭戲將於11月登場，包括香港浸會大學70周年校慶晚宴、校友日以及預計於2026年舉行的白金禧校慶高爾夫球日。此外，浸大每年的傳統音樂會亦會繼續舉行，並轉化為校慶系列活動。