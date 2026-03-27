香港740萬人 沙田區最多人住 中西區住戶入息中位數最高

政府公布最新人口數據合共有約740萬500人，最多人住沙田區；住戶每月入息中位數最高的是中西區，居於自置居所的比例則以西貢區最高。

《2025年按區議會分區劃分的人口及住戶統計數字》報告書顯示，以十八區分析，最多人居住沙田區有687,300人，其次為元朗區674,500人，觀塘區第三有663,200人，但灣仔區(160,600人)與離島區(196,000人)則為分區人口最少兩區。各區人口年齡中位數，則以黃大仙最高達51歲，其次東區(50歲)，而葵青、南區和觀塘均為49歲，最「後生」則離島區，年齡中位數為42歲，中西區則為44歲。