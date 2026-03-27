JPEX案再拘10人 涉洗黑錢今提堂

虛擬貨幣交易平台JPEX涉嫌詐騙案，警方昨再檢控10人涉嫌洗黑錢及串謀洗黑錢，案件今日東區裁判法院提堂，控方將申請轉介區域法院審訊。警方指，在調查JPEX案及與其有聯繫的加密貨幣場外交易所期間，發現多個可疑戶口，涉款1億3,200萬元。

警方昨交代JPEX案的最新調查及檢控進展，指在調查JPEX案及與其有聯繫的加密貨幣場外交易所期間，發現多個可疑戶口，發現賬戶與戶口持有人財務狀況出現嚴重不相稱的財務交易，合共涉款1億3,200萬元。經進一步調查及徵詢律政司後，以洗黑錢及串謀洗黑錢罪名檢控4男6女(26至47歲)。