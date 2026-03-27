JPEX案再拘10人 涉洗黑錢今提堂

虛擬貨幣交易平台JPEX涉嫌詐騙案，警方昨再檢控10人涉嫌洗黑錢及串謀洗黑錢，案件今日東區裁判法院提堂，控方將申請轉介區域法院審訊。警方指，在調查JPEX案及與其有聯繫的加密貨幣場外交易所期間，發現多個可疑戶口，涉款1億3,200萬元。
警方昨交代JPEX案的最新調查及檢控進展，指在調查JPEX案及與其有聯繫的加密貨幣場外交易所期間，發現多個可疑戶口，發現賬戶與戶口持有人財務狀況出現嚴重不相稱的財務交易，合共涉款1億3,200萬元。經進一步調查及徵詢律政司後，以洗黑錢及串謀洗黑錢罪名檢控4男6女(26至47歲)。
根據警方調查，有關犯罪團伙的成員於 2020年初設立虛假虛擬資產投資平台JPEX，並其後花費大量金錢，透過不同渠道宣傳，企圖令人相信該平台屬真實及可信，成功吸引大量投資者參與。證監會於2023年9月發出警告後，JPEX即大幅提高平台提取加密貨幣的手續費，致大部分客戶無法提款，其後，JPEX涉將客戶資產轉移，並透過大量加密貨幣錢包進行清洗。
早前已落案起訴16人
警方商業罪案調查科總督察韓成昊指，至今共收到逾2,700宗報案，涉款逾16億元。自2023年9月調查至今，警方已拘捕80人，包括犯罪團伙核心成員、加密貨幣場外交易所(OTC)負責人、協助宣傳平台的網紅(KOL)，以及涉及洗黑錢活動的戶口持有人。截至目前為止，已凍結約2.28億元資產，包括銀行戶口結餘、現金、金條、名貴汽車及虛擬資產等。就案件去年11月已檢控16人，涉嫌詐騙/串謀詐騙、洗黑錢、妨礙司法公正及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」。部分在逃人士仍被警方通緝，國際刑警組織發出的紅色通緝令仍然生效。