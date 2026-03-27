航班燃油附加費再增 國泰快運加三成四

國際油價隨中東戰爭持續上漲，國泰航空和香港快運(HK Express)下周三起再增加客運燃油附加費應對，幅度達三成四，並會加密至每兩周檢視一次收費。另外，港燈下月將下調燃料調整費，惟料年中開始會顯著上升。
國際航空運輸協會資料顯示，航空燃油價格在上周五按周升一成二，以亞洲及太平洋地區升幅最顯著，按周飆16.6%，平均每桶航空燃油197美元，平均原油價格亦升至每桶110.78美元。
國泰航空宣布，下周三起會上調客運燃油附加費三成四，短、中、長途航班收費分別為389元、725元及1,560元。同一集團的香港快運回覆查詢指，同樣下周三起調整燃油附加費，從香港出發往海外航點的航段會增至389元，增幅同樣為三成四。
國泰和快運均會把現時每月檢視一次燃油附加費水平的安排，暫時改為每兩周一次，以更有效反映航空燃油價格升跌變化，直至中東局勢穩定後會再次檢討做法。國泰解釋，燃油成本佔去年總成本約三成，若未能有效管理持續上升的燃油成本，將難以維持航班網絡有效運作，又稱今年燃油對沖僅覆蓋約三成原油部分，煉油部分就不在對沖範圍內，不足以抵消近期航空燃油價格急劇飆升的影響。
港燈減燃料調整費有遞延效應
另外，港燈下月燃料調整費會由每度電34仙，下調約一成至30.4仙，連同基本電費，4月平均淨電費為158.3仙，按月少3.6仙。不過，港燈發言人表示按現行機制，燃料調整費在燃料價格大幅波動時會有遞延效應，現有水平未能反映近期中東局勢對全球燃料供應和價格的影響。發言人稱，若國際燃料市場緊張情況維持甚至惡化，燃料調整費無可避免會在年中起顯著上升。