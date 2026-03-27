航班燃油附加費再增 國泰快運加三成四

國際油價隨中東戰爭持續上漲，國泰航空和香港快運(HK Express)下周三起再增加客運燃油附加費應對，幅度達三成四，並會加密至每兩周檢視一次收費。另外，港燈下月將下調燃料調整費，惟料年中開始會顯著上升。

國際航空運輸協會資料顯示，航空燃油價格在上周五按周升一成二，以亞洲及太平洋地區升幅最顯著，按周飆16.6%，平均每桶航空燃油197美元，平均原油價格亦升至每桶110.78美元。

國泰航空宣布，下周三起會上調客運燃油附加費三成四，短、中、長途航班收費分別為389元、725元及1,560元。同一集團的香港快運回覆查詢指，同樣下周三起調整燃油附加費，從香港出發往海外航點的航段會增至389元，增幅同樣為三成四。