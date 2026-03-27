宏福苑火災聽證會｜居民憶獲消防救命如見「天使」光環 法團前司庫：有人告前主席敗訴 黃碧嬌代繳堂費

大埔宏福苑火災獨立委員會昨舉行首輪第四場聽證會，共12名證人作供，分別為10名宏福苑居民及2名外牆清潔工人。有曾擔任法團職位的居民透露在任時曾出現「奇怪事」，稱多年前曾有人控告時任法團主席敗訴，堂費最終卻由民建聯區議員、時任法團顧問黃碧嬌代為支付，對黃用錢去幫誣告的人感不解；亦有居民哭訴大維修招標過程黑暗，並曾聽到街坊提及在無授權情況下，親身投票時發現被人盜用住戶身份。而倖免於難的居民亦繼續憶述其死裡逃生的經過。

曾任三屆法團管委會司庫、居於宏泰閣1406室的85歲冼善卿昨日作供，指約20年前上任期間曾遇到3件奇怪的事，首先是有人向其建議安裝淡水裝置，用淡水沖廁；亦曾有人提議要為宏福苑各大廈分別成立8個立案法團，稱因若工程額不足50萬元，便不用向政府申報，令她感到好奇「做咩咁驚同政府報」；最後則是有居民曾控告時任法團主席貪污，她向對方解釋時任主席只是執行會員大會決定，若提告應告管理公司或法團，惟對方堅持控告並敗訴，最終卻沒有支付3萬元堂費。終由黃碧嬌代為繳付。

冼稱該人三度提告，廉署調查後無實據顯示有人違法；覺得黃用錢去幫誣告的人不應該，「佢係一個有識之士，佢去做我就唔明點解。」認為區議員薪金應用於幫助社區，「你點解會幫打輸官司嘅人畀律師費……⋯(但)呢個財權係佢控制，我都無話可說。」亦令冼不禁質疑「佢自己犯錯應該自己俾」，直言「諗極都唔明」，疑惑「係咪真係咁有耐性部署咁耐，奪咗呢個權？」 落淚感謝消防員 免遺體二次傷害 回憶大火情況，她憶述當日以風扇將濃煙吹出單位，加上因其單位沒受颱風影響，毋須換新網，事後孔明想到其棚網是正規網，後加的網是易燃。而當時有4名消防員帶她逃生 ，消防員向她表示「要行樓梯落14層樓」，她當時指：「我要生存，唔得都要得」，惟消防員提醒其「12樓有個大公仔，小心佢撠到你，唔使驚。」冼稱，初時沒意識甚麼是「大公仔」，一度以為是「細蚊仔啲大玩具，做咩要驚呢」，後來才想到是有遺體。

冼落淚感謝消防員當時帶走了那具遺體：「我依家都係好感動，我覺得香港真係好驕傲，好專業嘅消防員，雖然佢死咗，但早啲帶離現場，家人會好過啲，如果唔係佢會第二次、第三次被蹂躪佢嘅屍體」。冼感謝協助救援的消防員等，「呢場經歷，喺我人生裡面，我估計我呢一生人，雖然未必會長，但係會永遠記得，係香港嘅驕傲」。

有業主身份被盜用作假授權票 居於宏福苑宏志閣403室的王淑蘭與兒子同住，她指出，其單位門口緊鄰後樓梯門，多年來從未成功開啟該門，亦未聽過任何警報，但目睹清潔工人能夠成功打開，質疑大廈管理存在漏洞。對於屋苑維修工程，王形容招標過程黑暗，不少居民認為造價太貴嘗試反對，惟「我哋永遠都係失敗」，形容居民任人宰割。 王又指，自己在大埔街市工作，至今做了20多年，曾聽到街坊稱，區議員黃碧嬌及其義工曾向住戶索取授權信，「好多長者怕事畀佢」；並曾因維修事宜與人發生爭執，「她進來吵架，我不明白她想參與甚麼，又不是進來為我們付款。有甚麼事情我們街坊自行解決，以及很多她們的義工在屋苑，我們很多時很難說話，會給別人罵」。她形容「有時可能只是談論招標書上看到某些事情時，別人不同意已經會罵我們」。她又表示曾聽聞街坊稱在無授權任何人的情況下，親身投票時發現被人盜用住戶身份投票。

曾反映有煙頭卻無改善 住在宏昌閣的證人陳全作供時表示，兩次親眼目睹有工人吸煙；另一名居於宏泰閣1006室居民張次濂作供稱，曾經在大廈樓梯的「生口」見到有煙頭及聞到煙味，亦見過棚架上有煙盒。向承建商宏業反映，對方回覆稱會跟進，卻指有煙頭或煙盒不一定代表工人食煙，可能來自樓上住戶。回憶火警當日，他憶述與妻子離開單位時記起鄰居行動不便，遂拍門提醒，惟當時兩條樓梯已滿布濃煙，於是與眾人返回單位，等待救援；及後單位逐漸停電、停水，當水剩下最後一桶，他和太太決定留下來「救命」，「毛巾濕水放入嘴，幾分鐘就乾」。

至傍晚6時半，他形容自己已放棄，惟8時左右聽到敲門聲，迷糊間想起「度門幾千蚊」，想阻止消防破門而入；直到開門時好像見到「天使」的光環，「原來係消防員頭頂盞燈……我以為自己死咗。」最終交代消防先後帶走太太和鄰居，自己最後亦在消防員協助下成功逃生。他盼委員會找到真相，又寄語宏福苑居民：「我哋要振作啲、努力啲。」 另有外牆清潔工人作供，火災當日與於宏昌閣棚架工作的姚順友透露，工作期間曾見到其他工人，但彼此並無接觸。他又提到，火警時完全看不見任何消防設施，連滅火筒亦沒有。他補充，工作前須先上安全課，當中提到火警時應到何處集合，但未有講解發生火警時需要注意的地方，亦沒有提及吸煙或「生口」問題。

競委會：不排除涉兩個圍標集團 競委會代表李曉亮昨在聽證會上陳詞，表示現階段就宏福苑事件調查未完結，不排除出現兩個或以上的圍標集團，亦不排除未來會再有檢控，希望市民大眾和委員會給予耐性，又指以往坊間指圍標最多只是民事罰款的思維已不再適用，圍標除罰款外，亦有機會涉及虛假陳述或串謀詐騙。委員會主席陸啟康提醒，現階段只是調查和檢控，未能未審先判，又相信競委會調查會有困難，希望有結果。