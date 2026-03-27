外交部駐港公署反對英國「香港半年報告」詆毀抹黑特區發展 (更新)

外交部駐港公署發言人對英國政府再次發表所謂「香港問題半年報告」，詆毀抹黑香港特區發展，對香港事務說三道四，表示強烈不滿和堅決反對，重申《中英聯合聲明》的核心要義是中國恢復對香港行使主權，沒有賦予英方干預回歸後香港事務的權利。中國政府治理香港特區的法律依據是中國憲法和香港基本法，英方對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權。 公署指出，特區司法機關依法獨立審理危害國家安全案件，執法機關依法打擊危害國家安全犯罪，是維護法治權威、捍衛公平正義的必然之舉，不容外部勢力置喙。發言人敦促英方正視現實，摒棄殖民主義和「教師爺」心態，切實尊重中國主權，立即停止就香港事務指手畫腳，立即停止政治操弄，多做有利於中英關係發展以及香港同英國交流合作的好事、實事。

特區政府強烈譴責和堅決反對 特區政府表示就英國發表所謂「香港半年報告：2025年7月至12月」中對香港特區各方面情況的失實言論和污衊抹黑，表示強烈譴責，並必須嚴厲直斥其非。特區政府強烈敦促英國認清事實，立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。 英國發表的「香港半年報告」形容，香港的政治自主及多元繼續受損，去年當局有69次國安法律相關的拘捕行動。在國家安全案件中，特首的權威高於法庭，增加法庭的政治壓力。英國外相顧綺慧（Yvette Cooper）在報告中重申，英方會用盡所有機會爭取北京釋放英國公民、壹傳媒創辦人黎智英。

批評英方「雙標」 特區政府發言人發聲明指出，每個國家都會制定維護國家安全法律，英國最少有14部，而在人口不足香港10倍的英國，當局去年根據國家安全和反恐相關法律便拘捕了超過3,000人。港府不滿英國政府將只針對極少數危害國家安全犯罪分子的《香港國安法》及其他特區相關法律，以及香港特區執法、檢控和司法機關依法履行職責，抹黑為損害權利和自由，並繼續肆無忌憚扭曲事實加以抨擊，此舉正好顯示出其一向「雙標」虛偽的行徑，實在極其醜陋、令人不齒。

基於國安事務的本質，特區政府指行政機關遠比法院處於較佳位置作出合適的判斷，因此法院會對行政機關就國安事務方面的判斷予以尊重，這一項原則也是包括英國在內的世界各地維護國家安全的通則。港府強烈反對所謂的報告將這一項原則污衊為對司法機關施加政治壓力。