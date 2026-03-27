特區政府強烈譴責和堅決反對英國「香港半年報告」

特區政府表示就英國發表所謂「香港半年報告：2025年7月至12月」中對香港特區各方面情況的失實言論和污衊抹黑，表示強烈譴責，並必須嚴厲直斥其非。特區政府強烈敦促英國認清事實，立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。

英國發表的「香港半年報告」形容，香港的政治自主及多元繼續受損，去年當局有69次國安法律相關的拘捕行動。在國家安全案件中，特首的權威高於法庭，增加法庭的政治壓力。英國外相顧綺慧（Yvette Cooper）在報告中重申，英方會用盡所有機會爭取北京釋放英國公民、壹傳媒創辦人黎智英。