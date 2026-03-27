「中醫藥發展基金」深化人才培育　資助港中醫師與中藥專業人員赴京進修 提升專業能力

為提升香港中醫藥人員的專業水平，國家中醫藥管理局與香港特區政府醫務衞生局自2023年11月起合辦「香港中醫藥人才培訓項目」，而中醫藥發展基金（基金）亦持續支持有關的培訓項目，至今資助達195人次的香港註冊中醫師和中藥專業人員遠赴北京，到中國中醫科學院及其轄下培訓單位接受培訓，全面提升學員的專業能力。

現任香港浸會大學中醫藥學院臨床副教授的龐沛醫師，去年獲基金資助，赴北京參與「危險穴位及特色針法應用」的短期培訓。他指出，隨着本地中醫藥服務逐步擴展，提升臨床操作安全非常重要。培訓由資深中醫針灸專家親自授課，透過示範、臨床講解及反覆實踐，使學員全面掌握人體解剖結構、神經與血管分佈，以及危險穴位的針刺深度、角度與方向。課程同時涵蓋辨識不宜針刺的情況及應急處理流程。

完成培訓後，龐醫師表示在其進針判斷與操作精準度上皆有顯著提升，在臨床操作時更有信心可有效運用鄰近風險區的「特效穴」處理複雜病症，進一步改善臨床療效。他亦將所學融入日常診療與教學中，希望帶動初階醫師提升技術安全水平。龐醫師鼓勵具專業抱負、已累積臨床經驗並有志投身香港中醫醫院工作的香港註冊中醫師積極參與此類國家級培訓。

除中醫臨床的相關培訓，項目亦設有中藥專業主題。於中醫診所任職的中藥從業員黃秀玲女士，同樣於去年獲基金資助赴京參與短期培訓，主題為「中藥製劑和炮製技術」。

培訓內容涵蓋藥品質控、中藥炮製與鑑定、臨床藥學等核心領域，並安排學員參觀中醫藥博物館、智慧藥房、飲片廠、炮製博物館及大型製劑中心。學員更有機會學習親手製備傳統膏方，實際體會中藥傳統技藝與現代管理的結合。黃女士表示十分珍惜這次難得培訓的機會，期望在中藥的系統性理論與實務技術上都能再有突破。當中學習「京幫」炮製獨特的發酵技術特別令她深受啟發，亦深化她對品質管理及臨床配藥的理解和技能。 回港後，她積極與同事及業界分享所得，以更嚴謹的專業態度履行「安全用藥監察員」的角色，為患者提供更全面的中藥使用建議。她建議具三年或以上相關工作經驗的中藥從業員參與此培訓，有助顯著提升供應鏈管理、藥品安全及臨床用藥等核心能力。

「2026 年香港中醫藥人才培訓項目」 將於 2026 年 5 月在北京開展。基金諮詢委員會主席劉詩韻女士 MH, JP 表示，隨着醫務衞生局於 2025 年年底公布《中醫藥發展藍圖》，香港中醫藥正邁向全方位、高質量及高水平發展的新階段，基金作為政府支援中醫藥發展的重要平台，將全面配合《藍圖》並發揮策略性作用。除持續支持專業人才培育外，基金亦會協助與業界攜手共建香港中醫師及中藥專業人員的核心能力標準，同時鼓勵不同機構開辦與中醫醫事職能及跨專業協作等相關專業培訓課程，及促進不同界別及機構以多元化形式向市民大眾推廣中醫藥，提升中醫藥文化自信等。

「2026年香港中醫藥人才培訓項目」為註冊中醫師及中藥專業人員提供短期及中期培訓，提升專業能力。短期培訓項目為期約兩週，共設五個主題，包括骨傷推拿、老年病、皮膚科、中藥製劑與新藥研發及中藥炮製；中期培訓項目為期約一個月，共設四個主題，包括骨傷科、婦科、針灸科及臨床中藥學。所有培訓均在中國中醫科學院轄下培訓單位進行，旨在為本地專業人員建立高規格的深造平台，持續提升香港中醫藥整體服務水平。 關於「中醫藥發展基金」

政府於2019年正式啟動「中醫藥發展基金」（基金），基金旨在提升中醫藥界整體水平，推動香港中醫藥全方位、高質量及高水平發展。基金由醫務衞生局中醫藥處監督，並由香港生產力促進局擔任基金的執行機構。 基金設有十多項目資助計劃，致力惠及中醫藥界不同從業員、機構及持份者。資助範疇多元，包括人才培訓、改善診所設施、優化中成藥生產質量管理系統、中成藥註冊技術支援、中醫藥推廣、應用調研及研究等，全方位推動本地中醫藥發展。受惠對象包括在職中醫師、中藥從業員、中醫診所、中成藥製造商及批發商、中藥材零售商及批發商、中醫藥相關的學會、商會、科研機構和本地大學及教育機構等。

中醫藥發展基金執行機構 電話: 2788 5632

電郵: [email protected] 本出版內容謹代表訪談對象的觀點和意見，並不代表香港特別行政區政府、醫務衞生局、中醫藥發展基金諮詢委員會、中醫藥發展基金執行機構或香港生產力促進局的觀點或意見。所有表述的觀點反映訪談對象於出版內容發布日期的判斷，可能隨時變更，並不構成香港特別行政區政府、醫務衞生局、中醫藥發展基金諮詢委員會、中醫藥發展基金執行機構或香港生產力促進局的建議。

ADVERTISEMENT 邀請你率先參加屈臣氏集團「185周年歷史館」讀者導賞團

(資料由客戶提供)