網上熱話｜港島男力數對方出身3地區會封鎖　引網民公審「唔講以為你屋企有個島」

自小在港島長大的網民指，希望另一半同樣出身港島，每次認識到對象來自3大地區則忍不住封鎖。(資料圖片)

所謂「竹門對竹門，木門對木門」，在現今社會擇偶時還是否適用？最近有一名網民在社交網站Threads投稿，指自小在港島長大，理所當然都希望另一半同樣出身港島，指每次認識到對象來自3大地區則忍不住封鎖。

該名網民表示：「每次識到對方係秀茂坪、慈雲山、葵X呢啲地方就忍唔住block(封鎖)。」他指無意冒犯，不過只是大家成長背景有些不同。他續指上月認識到一個新對象，傾談了一晚才知道「佢係深水埗呢個咁雜既地方大。我冇block佢，我想再觀察下，但我內心好掙扎。佢個人係唔錯，但我好怕帶佢去見朋友會尷尬。」