網上熱話｜港島男力數對方出身3地區會封鎖　引網民公審「唔講以為你屋企有個島」

所謂「竹門對竹門，木門對木門」，在現今社會擇偶時還是否適用？最近有一名網民在社交網站Threads投稿，指自小在港島長大，理所當然都希望另一半同樣出身港島，指每次認識到對象來自3大地區則忍不住封鎖。
該名網民表示：「每次識到對方係秀茂坪、慈雲山、葵X呢啲地方就忍唔住block(封鎖)。」他指無意冒犯，不過只是大家成長背景有些不同。他續指上月認識到一個新對象，傾談了一晚才知道「佢係深水埗呢個咁雜既地方大。我冇block佢，我想再觀察下，但我內心好掙扎。佢個人係唔錯，但我好怕帶佢去見朋友會尷尬。」
網民：講到住港島好似住紫禁城
事主投稿問大家會如何處理，大批網民不認同事主的想法，留言指：「佢講到住港島好似住紫禁城咁」；「港島咋？唔講以為你屋企有個島」；「我深水埗長大，而家喺你度打字留言都覺得有啲唔好意思，驚影衰你」；「住港島好X高貴呀？港島冇西環邨？冇勵德 邨？冇華富邨？冇興華邨？住深水埗區就一定好窮？有冇聽過西九四小龍？有冇聽過又一村又一居？」
眼見被大批網民批評，事主於是再投稿回應，指由始至終無說過在港島居住是比較高尚，「亦冇講過錢字，對於咩都要代入錢既(嘅)人先係最可悲。」他強調只是關注成長背景的問題，「係龍蛇混雜既(嘅)地方成長絕對唔係問題，我都好欣賞每個人既(嘅)努力同成就，只不過係覺得大家冇咁多共同語言」。