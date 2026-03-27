大埔宏福苑五級火｜4.20至5.4七廈居民上樓執拾　最長可留3小時 (持續更新)

大埔宏福苑五級火災發生至今滿4個月，政府今日公布7幢受災樓宇居民可由4月20日至5月4日分批返回單位執拾物品。因應不同單位的受災情況，每個單位最多准許4人進入，不計上落樓時間，居民最多可在單位停留3小時。

最多容許4人同時進入 政務司副司長卓永興表示宏福苑7座受災樓宇中，少數被大火焚燒、結構嚴重損毀的單位只准1人進入；部分單位因為局部區域被圍封，准許2人進入；其他單位則容許4人同時進入，所有居民只可「同進同出」一次。政府已透過「一戶一社工」向住戶轉達獲分配上樓的日期及時段，及會幫住戶登記上樓人士的資料，及提供上樓須知。在4月20日至5月4日期間，會分上午9時至1時，及下午2時半至6時半分批上樓。4月20至22日最先容許宏新閣居民上樓，藉此走順流程。4月23日至28日開放予宏昌閣、宏仁閣及宏道閣居民上樓。4月29日至5月4日開放予宏泰閣、宏健閣及宏盛閣居民上樓執拾。

政府會採取「梅花間竹」開放的方式，避免樓上樓下、或相鄰單位同時開放，確保人流暢順。由於需行樓梯上落樓，卓永興強調不建議長者及行動不便人士上樓。但考慮到宏福苑有很多長者居住，如果一刀切不容許他們上單位會令他們失望。卓永興提醒長者需要量力而為，當局亦會在現場作判斷，不希望長者走到很高的樓層才發覺出現緊急情況需要折返。社工亦會向住戶講述單位情況，如果單位嚴重損毀，會向住戶出示相片，讓他們有心理準備及決定是否授權其他人上樓執拾。今次上樓安排不是只能由住戶親身上樓，只要是住戶授權的人士就可，住戶甚至可以請搬運工人代勞。

當局沒有硬性規定住戶帶走的物件尺寸，但卓永興強調宏福苑的樓梯只有約90厘米，每級闊度也比較窄，不容易行走。住戶需要衡量甚麼是最珍貴的物品，搬運大件的物件需要考慮安全性。政府屆時會提供中型尺寸的紅白藍袋，住戶可按需要帶上單位收拾。