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出版：2026-Mar-27 10:51
更新：2026-Mar-27 16:40

大埔宏福苑五級火｜4.20至5.4七廈居民上樓執拾　最長可留3小時 (持續更新)

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大埔宏福苑火災，政務司副司長卓永興、保安局局長鄧炳強、房屋局局長何永賢和民政及青年事務局局長麥美娟公布宏志閣以外的七座大廈居民上樓執拾個人物品的安排。(陳芷晴攝)

大埔宏福苑火災，政務司副司長卓永興、保安局局長鄧炳強、房屋局局長何永賢和民政及青年事務局局長麥美娟公布宏志閣以外的七座大廈居民上樓執拾個人物品的安排。(陳芷晴攝)

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大埔宏福苑五級火災發生至今滿4個月，政府今日公布7幢受災樓宇居民可由4月20日至5月4日分批返回單位執拾物品。因應不同單位的受災情況，每個單位最多准許4人進入，不計上落樓時間，居民最多可在單位停留3小時。

大埔宏福苑火災，政務司副司長卓永興、保安局局長鄧炳強、房屋局局長何永賢和民政及青年事務局局長麥美娟公布宏志閣以外的七座大廈居民上樓執拾個人物品的安排。(陳芷晴攝) 大埔宏福苑火災，政務司副司長卓永興、保安局局長鄧炳強、房屋局局長何永賢和民政及青年事務局局長麥美娟公布宏志閣以外的七座大廈居民上樓執拾個人物品的安排。(陳芷晴攝) 大埔宏福苑火災，政務司副司長卓永興、保安局局長鄧炳強、房屋局局長何永賢和民政及青年事務局局長麥美娟公布宏志閣以外的七座大廈居民上樓執拾個人物品的安排。(陳芷晴攝) 大埔宏福苑火災，政務司副司長卓永興、保安局局長鄧炳強、房屋局局長何永賢和民政及青年事務局局長麥美娟公布宏志閣以外的七座大廈居民上樓執拾個人物品的安排。 大埔宏福苑火災，政務司副司長卓永興、保安局局長鄧炳強、房屋局局長何永賢和民政及青年事務局局長麥美娟公布宏志閣以外的七座大廈居民上樓執拾個人物品的安排。 大埔宏福苑火災，政務司副司長卓永興、保安局局長鄧炳強、房屋局局長何永賢和民政及青年事務局局長麥美娟公布宏志閣以外的七座大廈居民上樓執拾個人物品的安排。 大埔宏福苑火災，政務司副司長卓永興、保安局局長鄧炳強、房屋局局長何永賢和民政及青年事務局局長麥美娟公布宏志閣以外的七座大廈居民上樓執拾個人物品的安排。 大埔宏福苑火災，政務司副司長卓永興、保安局局長鄧炳強、房屋局局長何永賢和民政及青年事務局局長麥美娟公布宏志閣以外的七座大廈居民上樓執拾個人物品的安排。 大埔宏福苑火災，政務司副司長卓永興、保安局局長鄧炳強、房屋局局長何永賢和民政及青年事務局局長麥美娟公布宏志閣以外的七座大廈居民上樓執拾個人物品的安排。

最多容許4人同時進入

政務司副司長卓永興表示宏福苑7座受災樓宇中，少數被大火焚燒、結構嚴重損毀的單位只准1人進入；部分單位因為局部區域被圍封，准許2人進入；其他單位則容許4人同時進入，所有居民只可「同進同出」一次。政府已透過「一戶一社工」向住戶轉達獲分配上樓的日期及時段，及會幫住戶登記上樓人士的資料，及提供上樓須知。在4月20日至5月4日期間，會分上午9時至1時，及下午2時半至6時半分批上樓。4月20至22日最先容許宏新閣居民上樓，藉此走順流程。4月23日至28日開放予宏昌閣、宏仁閣及宏道閣居民上樓。4月29日至5月4日開放予宏泰閣、宏健閣及宏盛閣居民上樓執拾。

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政府會採取「梅花間竹」開放的方式，避免樓上樓下、或相鄰單位同時開放，確保人流暢順。由於需行樓梯上落樓，卓永興強調不建議長者及行動不便人士上樓。但考慮到宏福苑有很多長者居住，如果一刀切不容許他們上單位會令他們失望。卓永興提醒長者需要量力而為，當局亦會在現場作判斷，不希望長者走到很高的樓層才發覺出現緊急情況需要折返。社工亦會向住戶講述單位情況，如果單位嚴重損毀，會向住戶出示相片，讓他們有心理準備及決定是否授權其他人上樓執拾。今次上樓安排不是只能由住戶親身上樓，只要是住戶授權的人士就可，住戶甚至可以請搬運工人代勞。

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大埔宏福苑五級火，未波及的宏志閣住戶曾准返回單位取重要物品。（蘇文傑攝/資料圖片） 大埔宏福苑五級火，未波及的宏志閣住戶曾准返回單位取重要物品。（蘇文傑攝/資料圖片） 大埔宏福苑五級火，未波及的宏志閣住戶曾准返回單位取重要物品。（蘇文傑攝/資料圖片） 大埔宏福苑五級火，未波及的宏志閣住戶曾准返回單位取重要物品。（蘇文傑攝/資料圖片） 大埔宏福苑五級火，未波及的宏志閣住戶曾准返回單位取重要物品。（蘇文傑攝/資料圖片） 大埔宏福苑五級火，未波及的宏志閣住戶曾准返回單位取重要物品。（蘇文傑攝/資料圖片）
大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝)

當局沒有硬性規定住戶帶走的物件尺寸，但卓永興強調宏福苑的樓梯只有約90厘米，每級闊度也比較窄，不容易行走。住戶需要衡量甚麼是最珍貴的物品，搬運大件的物件需要考慮安全性。政府屆時會提供中型尺寸的紅白藍袋，住戶可按需要帶上單位收拾。

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