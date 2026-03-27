大灣區跨境直通救護車雙向轉運實施　港病人可直運深、珠、澳醫院

政府今日（27日）宣布「大灣區跨境直通救護車試行計劃」即日起正式與深圳、珠海及澳門實施雙向轉運安排。醫務衞生局指，上周五（20日）聯同珠海和澳門政府曾進行雙向轉運演練，測試在模擬載送病人的情況下的救護車跨境轉運安排。
演練期間，珠海和澳門救護車先分別由珠海和澳門指定接收醫院、即珠海市人民醫院和澳門仁伯爵綜合醫院出發，經港珠澳大橋口岸前往香港指定派送醫院、即瑪嘉烈醫院和香港兒童醫院接載病人，再經同一口岸將病人轉運至上述指定接收醫院接受治療，測試過程順暢。
醫務衞生局局長盧寵茂表示，該安排是《粵港澳大灣區發展規劃綱要》及特區政府施政報告中的重點舉措，能為區內有特定需要的病人提供更安全、及時和便捷的轉運服務。政府又指，粵港澳三地部門將持續檢視轉運安排的成效與運作經驗，並在保障病人安全與利益前提下，進一步完善跨境救護車轉運措施。
政府表示，「大灣區跨境直通救護車試行計劃」自2024年11月30日啟動以來運作良好，並延續至今年11月29日。截至今年3月下旬，已有25名需要持續住院治療但無法自行跨境的病人，從深圳、珠海、南沙及澳門的指定派送醫院經跨境救護車轉運到香港指定公立醫院接受治療。當局強調，轉運安排以病人的醫療需要、安全和利益為優先。
政府又稱，在2月10日，香港已與廣東省及深圳市進行首次北向轉運演練；3月20日再與珠海及澳門進行雙向轉運演練，模擬載送病人並測試經港珠澳大橋口岸往返指定接收及派送醫院的程序，過程順暢。雙向轉運今日起正式實施，相關救護車、醫護人員及醫療物資可按安排跨境運作。