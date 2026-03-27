大灣區跨境直通救護車雙向轉運實施　港病人可直運深、珠、澳醫院

政府今日（27日）宣布「大灣區跨境直通救護車試行計劃」即日起正式與深圳、珠海及澳門實施雙向轉運安排。醫務衞生局指，上周五（20日）聯同珠海和澳門政府曾進行雙向轉運演練，測試在模擬載送病人的情況下的救護車跨境轉運安排。

演練期間，珠海和澳門救護車先分別由珠海和澳門指定接收醫院、即珠海市人民醫院和澳門仁伯爵綜合醫院出發，經港珠澳大橋口岸前往香港指定派送醫院、即瑪嘉烈醫院和香港兒童醫院接載病人，再經同一口岸將病人轉運至上述指定接收醫院接受治療，測試過程順暢。