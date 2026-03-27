中電消費券2026｜消費券3.27日起可用　商戶全名單一覽

中電社區節能基金於今年撥款6,000萬元，再度推出「中電消費券計劃」，向約60萬戶合資格的低用電量家庭，以及享有長者電費優惠的客戶，每戶送贈總值100元的消費券。
合資格家庭今日3月27日起可憑券到近4,000間實體零售商店及食肆消費。此外，電子消費券亦適用於中電度度賞獎賞平台。消費券的有效期為3月27日至10月31日。
合資格受惠家庭
低用電量住宅客戶
2025年全年6期電費賬單（兩個月一期）的總用電量為2,400度或以下的家庭可獲消費券，消費券將以電子方式發放至中電「度度賞」獎賞平台內的電子禮券錢包，領取方法的通知於3月初起以郵寄或電郵方式寄出。
享有長者電費優惠的客戶
於中電登記並享有長者電費優惠的用戶，消費券將以郵寄方式於3月27日起陸續郵寄至客戶於電費賬戶內的登記地址。
參與商戶名單
合資格家庭可由3月27日起，憑券到近4,000間實體零售商店及食肆消費，包括餅店、雜貨店、電器店、洗衣店、藥房及社企店舖等。
領取電子消費券方法
合資格家庭做三個步驟，領取中電電子消費券：
在Google Play 或蘋果App Store 下載中電App
啟動中電One賬戶
激活度度賞賬戶
如客戶已擁有中電One及度度賞賬戶，只需在3月27日後打開「度度賞電子禮券錢包」即可領取電子消費券。
如何在中電度度賞平台使用電子消費券
於度度賞平台選購心水產品後，在結帳頁面點選「使用度度賞優惠券」
選取消費券，然後點選「應用」
購物車內的總金額會即時顯示為已減免金額
付款成功即完成兌換
如何於在實體商戶使用電子消費券
打開度度賞「電子禮券錢包」
點擊「電子消費券」
點擊「前往兌換」
向商戶出示電子消費券上的二維碼，掃一掃即當現金用