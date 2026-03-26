「中醫藥發展基金」走進社區連繫青年 以中醫藥智慧推動身心健康

中醫藥傳承逾千年，是中華文化的重要基石，其「治未病」理念在步伐急促的現代都市生活中，尤其展現出獨特而深遠的價值。「中醫藥發展基金」作為政府首個支援中醫藥的專項基金，自2019年6月正式啟動以來，致力推動香港的中醫藥人才培養、質量提升，亦十分重視中醫藥的文化普及工作。

嶺南大學早前獲基金資助，推行「中醫藥在精神健康領域之推廣計劃」。項目統籌人劉嘉慧副教授指，現代青年面對學業、工作、人際關係等多重壓力，精神健康問題不容忽視。團隊開展為期一年的推廣計劃，期望結合中醫藥的講座、工作坊、展覽及網上資源，以「可理解、可實踐、可延續」為原則，讓年青人學習應用中醫藥維護心理健康。

劉副教授指出，中醫理論強調「情志內傷」與五臟功能的關聯，項目團隊特別為青年設計預防性介入方案，例如講座以科學化方式解釋壓力如何導致肝氣鬱結、脾胃失調等身體反應，並於工作坊示範按壓「神門」、「內關」等安神穴位，同時介紹簡易湯水及茶飲，以協助調節情緒與改善睡眠。基金的資助讓項目得以開展，讓中醫藥走進校園與社區，更有效連繫青年與市民大眾，讓中醫「治未病」的理念以更貼地和容易理解。

政府在2019年正式啟動「中醫藥發展基金」（基金），基金旨在提升中醫藥界整體水平，推動香港中醫藥全方位、高質量及高水平發展。基金由醫務衞生局中醫藥處監督，並由香港生產力促進局擔任基金的執行機構。

基金設有十多項目資助計劃，致力惠及中醫藥界不同從業員、機構及持份者。資助範疇多元，包括人才培訓、改善診所設施、優化中成藥生產質量管理系統、中成藥註冊技術支援、中醫藥推廣、應用調研及研究等，全方位推動本地中醫藥發展。 受惠對象包括在職中醫師、中藥從業員、中醫診所、中成藥製造商及批發商、中藥材零售商及批發商、中醫藥相關的學會、商會、科研機構和本地大學及教育機構等。

基金亦設有「業界支援」，為業界提供中醫藥相關資源和實用參考資料，供「中醫藥發展基金之友」免費下載及使用。