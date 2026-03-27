李家超與訪港新加坡總理黃循財會面　期望未來更多合作

行政長官李家超在禮賓府與訪港的新加坡總理兼財長黃循財會面。李家超與多名特區政府主要官員，包括財政司司長陳茂波、財經事務及庫務局局長許正宇、發展局局長甯漢豪、創新科技及工業局局長孫東等，在禮賓府外迎接，黃循財與他們逐一握手。
李家超在會面中表示，歡迎黃循財到訪香港，形容對方今次到訪有重要意義，因今次是黃循財就任新加坡總理以來，首次正式訪港。李家超說，自己第一次訪問新加坡是在2023年，當時他剛就任行政長官，那時起已希望兩地領導人和高層官員能夠經常互訪。他形容黃循財訪港，象徵彼此的鞏固聯繫和友誼。
李家超又說，香港和新加坡長期友好，同時有許多共同信念，雙方均信奉自由貿易、多邊主義，亦信奉以聯合國、世貿組織等以規則為基礎的組織。雙方致力搭建對話及合作橋樑、相信雙贏、創造更大利益，他相信黃循財此行會有豐富成果。
想多了解五年規劃及北都發展
黃循財在會面中表示，上次以官式身份訪港是2019年，好高興今次以總理身份首次訪港，亦兌現了2023年李家超訪問新加坡時，自己曾說過會訪問香港的承諾。
黃循財說，香港有很多新發展想多了解，例如香港的五年規劃，以及北部都會區發展等，探討新加坡可如何參與這些發展機遇。他又說，期待新加坡和香港之間有更緊密的合作。
原文刊登於 香港電台