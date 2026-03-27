李家超與訪港新加坡總理黃循財會面　期望未來更多合作

李家超在會面中表示，歡迎黃循財到訪香港，形容對方今次到訪有重要意義，因今次是黃循財就任新加坡總理以來，首次正式訪港。李家超說，自己第一次訪問新加坡是在2023年，當時他剛就任行政長官，那時起已希望兩地領導人和高層官員能夠經常互訪。他形容黃循財訪港，象徵彼此的鞏固聯繫和友誼。



李家超又說，香港和新加坡長期友好，同時有許多共同信念，雙方均信奉自由貿易、多邊主義，亦信奉以聯合國、世貿組織等以規則為基礎的組織。雙方致力搭建對話及合作橋樑、相信雙贏、創造更大利益，他相信黃循財此行會有豐富成果。