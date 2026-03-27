貿發局HR主持妹妹面試　無申報兼評合適聘請　同被控准保釋5月訊

香港貿易發展局一名41歲時任人力資源經理，涉於擔任面試官的招聘中隱瞞利益衝突，沒有申報應徵者為其胞妹，意圖欺騙貿發局，胞妹最終獲聘。廉政公署接報調查後，控告二人共3項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪，案件今日於東區裁判法院提堂。她們暫毋須答辯，以待辯方索取文件及法律意見。主任裁判官張志偉押後案件至5月7日再訊，續准被告以5000元保釋，期間不得接觸控方證人。
首被告、41歲的貿發局時任人力資源部經理廖綺瑩，被控兩項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪；次被告為32歲貿發局時任活動策劃及客戶服務組助理經理廖綺霖，則被控一項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪。
控罪指2023年11月，廖綺瑩為活動策劃及客戶服務組助理經理一職進行招聘，其工作包括篩選應徵者的個人履歷表、安排面試、在面試中評分、商討薪酬待遇方案，以及向應徵者發出聘用書。招聘有兩名面試官，廖綺瑩是其中一位面試官，其妹廖綺霖為其中一名應徵者。面試官及應徵者均須填寫相關表格，以避免任何潛在的利益衝突。
廖綺瑩涉嫌於2023年11月29日向貿發局提交載有虛假陳述的面試評分表，當中申報她並不認識應徵者廖綺霖，意圖用以誤導貿發局。廖綺瑩除了申報她並不認識其妹廖綺霖外，又在面試評分表上評核其妹為合適受聘人選。廖綺霖後來獲聘，2024年1月入職。
申報沒家庭成員在貿發局工作
另外兩項控罪分別指，廖綺瑩及廖綺霖涉嫌分別於2024年3月及2月向貿發局提交載有虛假的外間利益申報表，當中申報沒有家庭成員或親屬在貿發局工作，意圖用以誤導貿發局。廉署調查發現，兩名被告從來沒向貿發局申報其親姊妹關係。
案件編號：ESCC760/2026