貿發局HR主持妹妹面試　無申報兼評合適聘請　同被控准保釋5月訊

香港貿易發展局一名41歲時任人力資源經理，涉於擔任面試官的招聘中隱瞞利益衝突，沒有申報應徵者為其胞妹，意圖欺騙貿發局，胞妹最終獲聘。廉政公署接報調查後，控告二人共3項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪，案件今日於東區裁判法院提堂。她們暫毋須答辯，以待辯方索取文件及法律意見。主任裁判官張志偉押後案件至5月7日再訊，續准被告以5000元保釋，期間不得接觸控方證人。

首被告、41歲的貿發局時任人力資源部經理廖綺瑩，被控兩項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪；次被告為32歲貿發局時任活動策劃及客戶服務組助理經理廖綺霖，則被控一項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪。