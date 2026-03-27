港鐵｜東鐵綫旺角東至大圍站停駛　男子開車尾出口闖路軌 已尋獲觸電受傷 (持續更新)

港鐵指，由於懷疑有人進入東鐵路軌範圍，現時東鐵來往旺角東至大圍站暫停服務。港鐵又表示，根據初步資料，一輛東鐵列車由九龍塘站前往大圍站途中，車尾駕駛室的緊急出口斜道被人打開。
據悉有乘客報稱一名懷疑精神有異男子進入列車車尾駕駛室闖入路軌，車長停車報警。列車當時由大圍站往九龍塘站行駛，目前停於隧道。及後警方於隧道內尋獲男子，他懷疑觸電受傷，情況嚴重。
由於懷疑有人進入東鐵綫路軌範圍，現時東鐵綫服務受阻。現時東鐵綫來往旺角東至大圍站暫停服務。東鐵綫其他路段維持服務，班次調整如下：
來往金鐘至旺角東站8分鐘一班車
來往大圍至羅湖站8分鐘一班車
來往大埔墟至落馬洲站12分鐘一班車
根據初步資料，顯示一架東鐵綫列車，由九龍塘站前往大圍站途中，車尾駕駛室的緊急出口斜道被打開。港鐵、警方及消防人員正在現場處理。港鐵免費接駁巴士現正行駛九龍塘至大圍站。前往九龍塘站的乘客，可考慮乘搭觀塘綫。乘客亦可考慮於紅磡站或大圍站轉乘屯馬綫。另外，因應東鐵綫服務受阻，城巴現正加強79號線服務，便利乘客於下午繁忙時間往返大圍、沙田市中心及大埔。
九巴建議選乘其他路線
九巴建議乘客選乘下列路線往返大圍、沙田、馬鞍山、大埔及上水︰
往返沙田、大圍、馬鞍山︰
81C [馬鞍山（耀安） ⇋ 尖沙咀東（麼地道）]（經︰大圍、沙田大涌橋路、馬鞍山）
87D [馬鞍山（錦英苑） ⇋ 紅磡站]（經︰沙田第一城、馬鞍山）
281A [廣源 ⇋ 九龍站]（經︰沙田第一城）
286C [馬鞍山（利安） ⇋ 長沙灣（海達邨）]（經︰沙田第一城、馬鞍山）
W3 [上水 ⇋ 高鐵（西九龍站）]（經︰沙田站、大埔超級城、太和、粉嶺站轉車站）
往返大埔︰
72X [大埔（富蝶） ⇋ 旺角（柏景灣）]（經︰廣福道轉車站、大埔中心）
271 [大埔（富亨） ⇋ 高鐵（西九龍站）]（經︰廣福道轉車站、大埔中心）
272X [大埔中心 ⇋ 旺角東站]（經︰白石角、廣福道轉車站）
W3 [上水 ⇋ 高鐵（西九龍站）]（經︰沙田站、大埔超級城、太和、粉嶺站轉車站）
往返上水︰
W3 [上水 ⇋ 高鐵（西九龍站）]（經︰沙田站、大埔超級城、太和、粉嶺站轉車站）