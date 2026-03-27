港鐵｜東鐵綫陸續恢復全綫服務 (持續更新)

【19:02更新】港鐵表示，東鐵綫的事故已處理，東鐵綫陸續恢復全綫服務。

【18:45更新】港鐵表示，該人士已被救援人員帶回車站範圍。人員會在確認相關路段可安全行車之後，陸續恢復東鐵綫的列車服務。

【18:00更新】港鐵指，由於懷疑有人進入東鐵路軌範圍，現時東鐵來往旺角東至大圍站暫停服務。港鐵又表示，根據初步資料，一輛東鐵列車由九龍塘站前往大圍站途中，車尾駕駛室的緊急出口斜道被人打開。

據悉有乘客報稱一名懷疑精神有異男子進入列車車尾駕駛室闖入路軌，車長停車報警。列車當時由大圍站往九龍塘站行駛，目前停於隧道。及後警方於隧道內尋獲男子，他懷疑觸電受傷，情況嚴重。