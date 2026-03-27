港鐵｜闖路軌男觸電受傷送院 東鐵綫陸續恢復全綫服務 (更新)

男子受傷懷疑觸電，由救護員用擔架車抬離路軌範圍，由救護車送院， 當時要戴上呼吸面罩(NOW新聞台)

【19:02更新】港鐵表示，東鐵綫的事故已處理，東鐵綫陸續恢復全綫服務。

【18:45更新】港鐵表示，該人士已被救援人員帶回車站範圍。人員會在確認相關路段可安全行車之後，陸續恢復東鐵綫的列車服務。該名35歲男子受傷懷疑觸電，由救護員用擔架車抬離路軌範圍，由救護車送院， 當時要戴上呼吸面罩。

【18:00更新】港鐵指，由於懷疑有人進入東鐵路軌範圍，現時東鐵來往旺角東至大圍站暫停服務。港鐵又表示，根據初步資料，一輛東鐵列車由九龍塘站前往大圍站途中，車尾駕駛室的緊急出口斜道被人打開。