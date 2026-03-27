兩工程師涉輪姦醉娃 首被告否認事前協議「溝到女就玩3P」

2022年聖誕夜，女子與朋友到蘭桂坊酒吧作樂時不勝酒力醉倒，四圍遊蕩時疑遭陌生男子有機可乘。她翌日早上醒來時，發現自己全裸身處酒店房，身旁有兩名陌生男子，懷疑自己遭強姦。2名男工程師否認1項強姦罪及1項企圖強姦罪，案件今日（27日）於高等法院進行第7天審訊。

首被告否認事前協議「溝到女就玩 3p 」

首被告張慧豪今接受控方盤問時指，不知道當時「塊面損咗流血」，「根本唔記得自己點樣整親」，離開酒店後「返屋企貼膠布」。控方指張醒來後發現X在身旁，質疑張「急急腳走，係怕個女仔發花癲大叫，怕被發現」；張回答說：「唔係唔係」。張解釋他當時「堅持要走」，是因為他當日「原本有得（與朋友結伴）跑步，但無得去跑，太bad mood，咪走囉」。次被告林蘊韜曾傳訊息向首被告張慧豪憶述當日情況：「你突然間打俾我，話喺酒店門口等我，帶咗條竹升妹返嚟」。控方指兩人事前協議「溝到女就玩3P」，張即指：「我唔同意」。控方指X當時醉態盡現，離開的士後跌坐在地上一段時間，惟張指X當時可以「自己行」，他只在旁攬腰。