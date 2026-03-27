訛稱中獎誘市民兌換禮品再迫簽約，兩健身中心職員被捕。

海關早前接獲舉報，指一間位於旺角的連鎖健身中心有職員以中獎為由，分別誘使兩名顧客前往健身中心兌換禮品，其後強迫顧客付款和簽署健身合約後方能離開。案中兩名受害人均為在職人士，分別損失2萬至17萬元。
受害人表示，途經附近的街道時被健身中心職員截停兜搭，對方以「中獎」為由帶領兩人到樓上健身中心，先進行簡單的體格檢查和分析，再銷售健身服務和健身教練的課程，更曾以「核實本地人身份」或「代為查看信用卡優惠」為由，檢查手機內的應用程式及信用卡資料，當受害人明確表示不願意購買時，相關職員繼續施壓並以身體阻擋他們離開。
訛稱事後可獲全數退款
職員又以「下載會員程式」和「登記成為免費會員」為由佔用受害人手機，並且要求他們提供個人資料及拍攝進行面容識別。職員表示一定要成為會員才能離開，事實上利用數字銀行的信用卡申請程式和即批即用的特點，替受害人申請信用卡，以便即時購買大額健身服務。職員在付款完成後，向受害人訛稱毋須付款或事後可獲全數退款，進而誘騙簽署服務合約，並表明簽署後即可離開，令受害人在不情願之下簽署合約。
經調查後，海關今日(27日)採取特別執法行動打擊健身中心不良營商手法，拘捕兩名連鎖健身中心職員，包括一名30歲男子和一名31歲女子，他們涉嫌在銷售健身服務的過程中，對顧客施加不當影響，以具威嚇性的銷售手法迫使顧客購買健身服務，違反《商品說明條例》。據悉，有受害人事後獲退款。