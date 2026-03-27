訛稱中獎誘市民兌換禮品再迫簽約，兩健身中心職員被捕。

海關早前接獲舉報，指一間位於旺角的連鎖健身中心有職員以中獎為由，分別誘使兩名顧客前往健身中心兌換禮品，其後強迫顧客付款和簽署健身合約後方能離開。案中兩名受害人均為在職人士，分別損失2萬至17萬元。

受害人表示，途經附近的街道時被健身中心職員截停兜搭，對方以「中獎」為由帶領兩人到樓上健身中心，先進行簡單的體格檢查和分析，再銷售健身服務和健身教練的課程，更曾以「核實本地人身份」或「代為查看信用卡優惠」為由，檢查手機內的應用程式及信用卡資料，當受害人明確表示不願意購買時，相關職員繼續施壓並以身體阻擋他們離開。