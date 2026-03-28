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出版：2026-Mar-28 13:57
更新：2026-Mar-28 13:57

巴士女車長大聲求救不識路　乘客提議幫忙開車　九巴：已停職

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警方指，黃大仙天馬苑站有兩名巴士乘客發生爭執。(資料圖片／蘇文傑攝)

近日一名九巴女車長被指駕駛87D號線時，懷疑切錯線，突然大聲向乘客求救指不懂路線。(資料圖片)

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近日一名九巴女車長被指駕駛87D號線時，懷疑切錯線，突然大聲向乘客求救指不懂路線。多名乘客不停教車長駕駛路線，九巴指經調查後已暫停涉事車長駕駛職務。

一名乘客本周三(25日)在Threads發文，指乘搭九巴87D號線時，到拔萃男書院附近，女車長懷疑切錯線，突然間很大聲說不懂得路線，不知道如何駛往尖沙咀。事主指女司機不停問：「而家行邊條線？轉左定轉右？邊個路口轉？」

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乘客提議幫忙開車

事主形容：「下層乘客呆咗，有乘客大聲嘗試教佢點行，轉左定右、行邊條線，架巴士就開始慢駛，但飛埋站」。其後，「有個阿叔忍唔住，叫女司機起身坐落黎唞唞，話佢幫手揸。最誇張係個女司機好似猶豫緊，似乎竟然想應承」。

事主續指當時車長「撳鐘又唔停，站又飛咗！無啦啦窩打老道駛去亞皆老街，再慢慢出返彌敦道。仲有乘客一路教佢揸，叫佢睇下有冇人要落車，點樣泊返埋站……又有乘客安慰佢唔好緊張。最後去到尖沙咀司機再飛站，要行返轉頭」。

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途中，事主表示有乘客不停致電九巴熱線，但無人接聽。九巴回覆傳媒查詢時表示關注事件，經調查後已暫停涉事車長駕駛職務，並對受影響乘客致歉。九巴強調重視行車安全，所有車長都要接受嚴格培訓，包括駕駛技術、路線訓練及應對突發事件方法和指引等，亦定期提醒車長必須遵守行車路線，安全指引及公司守則。

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