兒童醫院6歲童呼吸機喉管脫離 一度心臟驟停

香港兒童醫院公布一宗病人呼吸機喉管暫時脫離後心臟驟停的事件。一名6歲男童因自身罕見疾病去年12月入住兒童醫院，本周三接受全身麻醉介入程序。程序順利完成後，按計劃被轉送兒童深切治療部接受監察。男童當時仍需插喉及接駁呼吸機，醫護人員並以藥物鎮靜病人，而病人神智清醒。
本周四早上7時29分，一名護士發現病人心臟驟停，醫護人員立即為男童急救。醫護人員同時發現病人氣管插管的連接頭脫離，隨即重新接駁喉管。經急救後，男童於早上7時36分回復心跳。醫護人員之後立即通知男童家長。院方事後檢視病人的臨床監察儀器的紀錄，顯示病人在早上7時20分開始心臟停搏。
現時繼續接受深切治療
男童其後曾經抽搐，經抗癲癇藥物治療後受到控制。院方為病人初步進行腦神經檢查，未發現異常。男童現時繼續接受深切治療，包括呼吸機支援治療及腦神經保護措施。他現時心跳血壓情況穩定，在兒童深切治療部接受緊密的臨床監察。
院方非常關注事件，已與病人家長會面，已向醫管局總辦事處呈報，並即時採取措施，加強監察兒童深切治療部需要呼吸機支援的病人。
醫管局會就事件成立根源分析委員會，主席由雅麗氏何妙齡那打素醫院及大埔醫院行政總監冼藝泉出任。委員會八星期內完成調查報告並提出改善建議，呈交醫管局總辦事處。