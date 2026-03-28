兒童醫院6歲童呼吸機喉管脫離 一度心臟驟停

香港兒童醫院公布一宗病人呼吸機喉管暫時脫離後心臟驟停的事件。一名6歲男童因自身罕見疾病去年12月入住兒童醫院，本周三接受全身麻醉介入程序。程序順利完成後，按計劃被轉送兒童深切治療部接受監察。男童當時仍需插喉及接駁呼吸機，醫護人員並以藥物鎮靜病人，而病人神智清醒。

本周四早上7時29分，一名護士發現病人心臟驟停，醫護人員立即為男童急救。醫護人員同時發現病人氣管插管的連接頭脫離，隨即重新接駁喉管。經急救後，男童於早上7時36分回復心跳。醫護人員之後立即通知男童家長。院方事後檢視病人的臨床監察儀器的紀錄，顯示病人在早上7時20分開始心臟停搏。