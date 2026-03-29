社區牙科支援計劃運作近一年　逾萬名市民受惠

社區牙科支援計劃運作近一年 (政府新聞處影片截圖)

衞生署去年5月推出的「社區牙科支援計劃」運作近一年，為弱勢社群提供資助牙科服務。衞生署社區牙科服務高級牙科醫生朱永豪表示，截至本月4日，已有超過一萬名市民受惠。計劃今年起新增洗牙、移除牙橋、移除牙冠及根管治療等4項服務，並將受惠對象擴展至無家者。署方預計，新安排每年可 額外提供約4萬人次服務，讓更多弱勢群體獲得預防性及治療性牙科護理。 衞生署表示，目前共有32間非政府組織參與計劃，於全港18區設有逾80個服務點。署方會持續監察服務使用情況及需求，適時檢討計劃成效，並不排除日後邀請更多社福機構加入及增設服務點，以惠及更多有需要人士。

資助服務 受用不盡 66歲的呂女士正領取長者生活津貼，並接受聖雅各福群會的服務。她一直受牙縫過大和蛀牙問題困擾，曾到私家牙科診所求診，但醫療費用令她經濟上感到吃力。後來，在聖雅各福群會社工介紹和幫助下，她參與了社區牙科支援計劃，到一間由非政府組織營辦的牙科診所接受口腔檢查、X光檢查和洗牙服務。牙醫耐心講解護齒方法和相關知識，她也順道了解自己的牙齒情況。 呂女士指計劃對她大有幫助，經濟負擔減輕之餘，她也向牙醫學會日常護理牙齒的正確方法。她又讚揚登記流程方便，登記後約一星期便可成功預約服務。

加強推廣 主動轉介 聖雅各福群會高級經理歐陽妙雯表示，機構接獲市民有關牙科治療的查詢時，會先了解申請人的背景，只要符合資格，都會主動邀請他們參加計劃。 她說，機構在旗下兩間牙科診所和不同服務單位均貼上計劃的海報，並放置服務單張，加強推廣，也鼓勵市民向有需要的親友推介。不同類別申請人的程序大致相同，一般可自行申請，有需要可聯絡跟進其個案的註冊社工協助辦理。