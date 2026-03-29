欺凌｜兩中學生掌摑同學兼淋飲品　校方盼公眾給予學生改過機會

社交平台Threads今日(29日)瘋傳一段疑似校園欺凌的短片。片中可見，三名東區某中學男學生在麥當勞分店內發生爭執，其中兩人疑聯手欺負另一名戴眼鏡的男學生，包括捉實其掌摑和淋飲品。戴眼鏡男學生其後以飲品杯反擊，將杯子擲向掌摑他的同學。被潑中的男學生隨即暴怒，似欲再度出手，期間一名途人阿叔上前制止。該名男學生則轉身辯稱，「喂，佢打我喎。」影片至此完結。
事件引起網民熱議，不少人狠批涉事學生行為離譜，並大讚出手制止的阿叔「做得好」，「外籍人士出得手，應該係睇咗一陣知道發生咩事」、「搞霸凌還裝無辜」、「還好意思說他先打我？」、「這種霸凌就是要當場喝止，感謝這位大人」。另有自稱事主的網民表示，事件於1年前發生，問題已經解決，隨即有網民認為「一年前嘅嘢，如果當事人無再出聲，無謂再追討」、「佢哋仲細，放過佢哋」。然而，仍有網友認為事件嚴重，並向三名學生的學校反映，要求跟進事件。
校方：已嚴肅作出適當處分
據了解，涉事3名男學生就讀於杏花邨嶺南中學。校方今日(29日)下午在官網發聲明指，事件發生於去年暑假初期，學校得悉後已即時到場跟進，訓育老師其後面見相關學生，了解事件來龍去脈，並與家長商談。校方已嚴肅教導涉事學生，指出其行為不當之處，並按校規作出適當處分，期望學生深刻反思，明白作為學生必須時刻注意言行舉止、恪守紀律。校方強調，事件已於去年處理完結，希望公眾給予學生改過及喘息的空間。
嶺南中學表示，一向重視學生的全人發展，除學業外，更着力培養學生在校內外的適當行為及守法精神。校方深信，良好紀律與品德是健康成長的基石，日後會繼續加強相關教育，引導學生正確處理人際衝突，培養同理心及守法意識，期望他們成為有禮守規、關愛他人的青年。
教育局已就事件聯絡學校了解情況
教育局回覆傳媒查詢表示，已就事件聯絡學校了解情況。校方已跟進個案，並與持份者保持溝通，亦為受影響學生提供支援。教育局已提醒學校加強訓輔工作，並會與校方保持聯絡，提供適切支援及意見。
局方強調，對校園欺凌一向採取「零容忍」政策，絕不接受任何形式或原因的欺凌行為。局方已向學校提供清晰指引，列明處理欺凌事件的原則、程序及跟進方式，要求學校必須正視每一宗個案，並以積極、認真的態度處理。若發生欺凌事件，學校須以學生安全為首要考慮，按校本危機處理機制即時介入並盡快制止。