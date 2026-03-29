麥當勞疑爆欺凌　兩男生掌摑同學兼淋飲品　校方盼公眾給予學生改過機會

社交平台Threads今日(29日)瘋傳一段疑似校園欺凌的短片。片中可見，三名東區某中學男學生在麥當勞分店內發生爭執，其中兩人疑聯手欺負另一名戴眼鏡的男學生，包括捉實其掌摑和淋飲品。戴眼鏡男學生其後以飲品杯反擊，將杯子擲向掌摑他的同學。被潑中的男學生隨即暴怒，似欲再度出手，期間一名途人阿叔上前制止。該名男學生則轉身辯稱，「喂，佢打我喎。」影片至此完結。

事件引起網民熱議，少人狠批涉事學生行為離譜，並大讚出手制止的阿叔「做得好」，「外籍人士出得手，應該係睇咗一陣知道發生咩事」、「搞霸凌還裝無辜」、「還好意思說他先打我？」、「這種霸凌就是要當場喝止，感謝這位大人」。另有自稱事主的網民表示，事件於1年前發生，問題已經解決，隨即有網民認為「一年前嘅嘢，如果當事人無再出聲，無謂再追討」、「佢哋仲細，放過佢哋」。然而，仍有網友認為事件嚴重，並向三名學生的學校反映，要求跟進事件。