飛行服務隊開放日展示直升機救援　航空啟導國際學院同步成立

為響應今年4月15日「全民國家安全教育日」，政府飛行服務隊今日(29日)於啟德分部舉行開放日，吸引不少家庭及長者入場參觀。是次開放日設有中式步操、搜救飛行表演、器材展示、虛擬實境體驗、攤位遊戲及航空啟導國際學院探索專區等，旨在提升市民的國家安全意識，讓公眾了解維護國家安全的工作成果。

在飛行演示中，直升機低空懸停於求救海船上方，拯救員隨即從機艙滑降，熟練地為「傷者」進行緊急處理，再通過吊索將「傷者」平穩送回機艙，送其至最近醫院。整套程序一氣呵成，引得觀眾們紛紛鼓掌。