飛行服務隊開放日展示直升機救援　航空啟導國際學院同步成立

為響應今年4月15日「全民國家安全教育日」，政府飛行服務隊今日(29日)於啟德分部舉行開放日，吸引不少家庭及長者入場參觀。是次開放日設有中式步操、搜救飛行表演、器材展示、虛擬實境體驗、攤位遊戲及航空啟導國際學院探索專區等，旨在提升市民的國家安全意識，讓公眾了解維護國家安全的工作成果。
在飛行演示中，直升機低空懸停於求救海船上方，拯救員隨即從機艙滑降，熟練地為「傷者」進行緊急處理，再通過吊索將「傷者」平穩送回機艙，送其至最近醫院。整套程序一氣呵成，引得觀眾們紛紛鼓掌。
財政司副司長黃偉綸、保安局局長鄧炳強等官員應邀到場，其中黃偉綸於早上約11時抵達，先觀看介紹飛行服務隊工作範疇的短片，並上台參與大合照；在飛行服務隊總監廖嘉俊陪同下前往海邊，觀賞直升機拯救示範，期間向機組人員鼓掌致意。他其後走訪場內多個攤位，細心聆聽隊員講解，並與部分隊員合照。活動尾聲，他在隊員指導下試玩定翼機模擬飛行體驗。
鄧炳強：香港作為航空門戶的戰略地位日益重要
鄧炳強為典禮致辭時表示，隨着大灣區融合加深，香港作為航空門戶的戰略地位日益重要，此刻正是培育專業人才的最佳時機。據介紹，學院已與本港八所資助大學達成合作，他指此為「史無前例」，相信將為航空業的長遠發展奠定堅實基礎。
廖嘉俊指飛行服務隊積累了豐富的「故事與教訓」
政府飛行服務隊總監廖嘉俊表示，從搜救、空中滅火到緊急醫療，飛行服務隊積累了豐富的「故事與教訓」，相信這些寶貴知識將透過學院傳授予新一代，透過與學術界的結合，培育出以服務為己任、技術精湛的專業人員。