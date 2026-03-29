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出版：2026-Mar-29 17:03
更新：2026-Mar-29 17:03

大埔宏福苑五級火｜居民聯署要求放寬回家執拾安排　籲容許多次進出及延長整理時間

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居民聯署要求放寬回家執拾安排。(資料圖片)

居民聯署要求放寬回家執拾安排。(資料圖片)

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政府早前公布宏福苑居民回單位執拾安排，訂明由4月20日至5月4日分批讓七幢大樓的住戶返回單位，每戶最多四人同時進入，逗留時間上限為三小時。惟部分居民近日發起網上聯署，指單次三小時難以妥善整理重要物品，加上現行「同進同出」規定，需一次過搬走所有物件，對長者或需搬運大量物品的家庭而言，既吃力亦具安全風險。

聯署指出，不少住戶需處理文件、紀念品及個人物資，三小時難以從容完成，尤其長者或家庭成員較多的住戶，更需分多次整理，才能妥善道別家園。居民建議政府容許在指定時段內多次進出，只要總逗留時間不超時、全程由人員陪同並遵守安全措施，既可保障安全，亦能更有效完成搬運。

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重返單位或致帶來沉重心理衝擊

另一方面，社署臨床心理學家透過短片提醒，對曾經逃生或痛失親人的家屬而言，重返單位可能帶來沉重心理衝擊，選擇不返回單位是較安全穩妥的做法。她建議災民可委託親友代為執拾，或請親友拍攝單位情況，以減少直接面對創傷的壓力；若決定親自返回，最好有親友陪伴，或透過「一戶一社工」安排進行心理評估，了解自己是否適合進入單位。心理學家又建議，居民離開前可預留時間與單位告別，而部分無法帶走的物件，可拍照留念，為這段經歷留下適當的情感出口。

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