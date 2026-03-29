大埔宏福苑五級火｜居民聯署要求放寬回家執拾安排　籲容許多次進出及延長整理時間

政府早前公布宏福苑居民回單位執拾安排，訂明由4月20日至5月4日分批讓七幢大樓的住戶返回單位，每戶最多四人同時進入，逗留時間上限為三小時。惟部分居民近日發起網上聯署，指單次三小時難以妥善整理重要物品，加上現行「同進同出」規定，需一次過搬走所有物件，對長者或需搬運大量物品的家庭而言，既吃力亦具安全風險。

聯署指出，不少住戶需處理文件、紀念品及個人物資，三小時難以從容完成，尤其長者或家庭成員較多的住戶，更需分多次整理，才能妥善道別家園。居民建議政府容許在指定時段內多次進出，只要總逗留時間不超時、全程由人員陪同並遵守安全措施，既可保障安全，亦能更有效完成搬運。