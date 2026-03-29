屯門私家車司機讓幼童揸軚盤　22歲內地男涉危駕被捕(更新)

屯門發生「兒童駕車」事件。周日(29日)網上流傳一條片段，一名幼童坐在司機的大腿上駕車，期間該名幼童雙手扭動軚盤，沿屯門鄉事會路行駛，22歲內地男司機涉嫌「危險駕駛」於今日早上被捕。 聲稱侄兒哭鬧 據了解，該名22歲姓林內地男司機自行前往大埔警署自首，他持雙程證及免試簽發香港正式駕駛執照。有人報稱，片中男童為其侄兒，因當時哭鬧才將其抱至前座，並讓其雙手觸摸軚盤，據悉司機與車主及幼童屬親戚關係。林男已獲准保釋候查，案件交由新界北交通調查組跟進。

警方表示，周日留意到網上流傳一段短片，片段中顯示一名司機駕駛一輛私家車沿屯門鄉事會路往屯門安定邨方向行駛時，容許一名幼童坐在其大腿上扭動軚盤超過一分鐘。新界北總區交通調查組透過網絡巡邏發現事件並主動介入調查及追查涉事司機。經深入調查後，人員於今日上午在大埔區拘捕一名22歲姓林內地男子涉嫌「危險駕駛」，現正被扣留調查。



警方呼籲「危險駕駛」是嚴重的交通罪行，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪。最高可被判處罰款二萬五千元及監禁三年，市民切勿以身試法。此外，幼童在道路上坐在司機大腿上沒有扣上安全帶，一旦發生交通意外，可能令幼童受到嚴重身體受傷。

從網上流傳的影片可見，該輛掛有中港牌的黑色私家車沿屯門鄉事會路行駛，期間一名幼童坐在司機的大腿上，雙手扭動軚盤；私家車下期間，幼童俯身觸摸車頭的物件，私家車及後沿屯門鄉事會路駛去。網民紛紛譴責司機的行為，有網民直言「生仔要考牌」；有網民直斥司機不應累人累物；亦有網民認為應該要報警，嚴正執法。